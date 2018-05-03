Uludağ OSB, Gürsü İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne otomobil hibe etti

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA'da, Uludağ Organize Sanayi Bölgesi yönetimi tarafından Gürsu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne hibe edilen otomobil, törenle teslim edildi.
Gürsu İlçesi'nde kurulu bulunan Uludağ Organize Sanayi Bölgesi yönetimi, lçe Emniyet Müdürlüğü'ne otomobil hibe etti. Satın alınan otomobil, törenle teslim edildi. Uludağ OSB'nin yeni binasının önünde yapılan törene Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Aydın, Gürsu İlçe Emniyet Müdürü Selahattin Şerbet ile çok sayıda sanayici, işadamı ve davetli katıldı. Törende konuşan Uludağ OSB Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Aydın, "Sivil toplum örgütlerine gerekse kamu, gerekse emniyet ve jandarmaya elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Uludağ Organize Sanayi Bölgesi olarak polisimizin vatandaşlara daha iyi hizmet vermesi için iki araç hibe ettik. Bugün üçüncüsünü gerçekleştiriyoruz Hayırlı uğurlu olsun" dedi.
Gürsu İlçe Emniyet Müdürü Selahattin Şerbet ise, "Uludağ Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Aydın ve yönetim kurulu üyelerine ve sanayicilere teşekkür etti.
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