Uludağ otelleri yılbaşına hazır

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)- KAYAK ve kış turizminin gözde merkezlerinden Uludağ'da yılbaşı hazırlıklarında sona gelinirken, pek çok otelde yılbaşı gecesi için boş yer kalmadı.

Bünyesinde toplam 22 otel barındıran Uludağ'da, yılbaşına bir hafta kala hazırlıklarda sona gelindi. Misafirlerini en iyi şekilde ağırlamak için yılbaşına özel günlük ya da 2-3 günlük paket programlar hazırlayan otellerin pek çoğunda rezervasyonlar tamamlandı. Yeni yıla Uludağ'da girmek için kişi başına gecelik otel ücretleri 580- 870 TL arasında değişiklik gösteriyor. Kar kalınlığının 65 santimetreyi bulduğu Uludağ'da yılbaşına kadar kar yağışının sürmesi bekleniyor.

YILBAŞINA ÖZEL PAKET PROGRAMLAR

Yeni yıla Uludağ'da girmek isteyenler otellerin hazırladıkları paket programlarından kendilerine uygun olanını seçebiliyor. Programlar hakkında DHA muhabirine bilgi veren Grand Yazıcı Otel Operasyon ve Müşteri İlişkileri Müdürü Kağan Ayteş, bu yılki misafirleri için 3- 4 günlük program hazırladıklarını söyledi. Doluluk oranının yüzde 100 olduğunu belirten Ayteş, şöyle dedi: