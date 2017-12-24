HABER

Uludağ otelleri yılbaşına hazır

GÜNCEL HABERLERİ | 24.12.2017 12:27 | Son Güncelleme 32 dakika önce

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)- KAYAK ve kış turizminin gözde merkezlerinden Uludağ'da yılbaşı hazırlıklarında sona gelinirken, pek çok otelde yılbaşı gecesi için boş yer kalmadı.

Bünyesinde toplam 22 otel barındıran Uludağ'da, yılbaşına bir hafta kala hazırlıklarda sona gelindi. Misafirlerini en iyi şekilde ağırlamak için yılbaşına özel günlük ya da 2-3 günlük paket programlar hazırlayan otellerin pek çoğunda rezervasyonlar tamamlandı. Yeni yıla Uludağ'da girmek için kişi başına gecelik otel ücretleri 580- 870 TL arasında değişiklik gösteriyor. Kar kalınlığının 65 santimetreyi bulduğu Uludağ'da yılbaşına kadar kar yağışının sürmesi bekleniyor.

YILBAŞINA ÖZEL PAKET PROGRAMLAR

Yeni yıla Uludağ'da girmek isteyenler otellerin hazırladıkları paket programlarından kendilerine uygun olanını seçebiliyor. Programlar hakkında DHA muhabirine bilgi veren Grand Yazıcı Otel Operasyon ve Müşteri İlişkileri Müdürü Kağan Ayteş, bu yılki misafirleri için 3- 4 günlük program hazırladıklarını söyledi. Doluluk oranının yüzde 100 olduğunu belirten Ayteş, şöyle dedi:

"Yılbaşından bir gün önce ve yılbaşından bir gün sonra gala yemekli programımız olacak. Yemek programlarımız Vahdet Vural ve Orkestrası ile başlayıp gece yarısından önce Hande Ünsal ile birlikte devam edecek. Program sonrasında ise otelimizin bünyesinde bulunan 2 adet kulüpte ve bir de 2. Oteller Bölgesinde işletmesi bize ait olan bir başka kulüpte eğlence devam edecek. Otel misafiri olarak yaklaşık 650-700 kişi bekliyoruz, tabii onun haricinde kulüplerimize gelmek isteyen diğer misafirlerimizi de yılbaşı gecesinde ağırlayacağız."

Yılbaşına kadar kar yağışı beklendiğini, bu kışın Uludağ'da çok güzel geçtiğini söyleyen Ağaoğlu My Mountain Otel Müdürü Murat Pınarcı ise, "Yılbaşı eğlencemizde Şehnaz Sam sahne alacak. Yine aynı şekilde restoranımızda da eğlencemiz devam edecek. Konserimiz saat 22.00 gibi başlayıp gece geç saatlere kadar devam edecek. Yılbaşı gecesi misafirlerimiz için alkollü ve yemekli bir programımız var. Yaklaşık olarak 550 misafir bekliyoruz. Satışlarımız 1 ay öncesinden tamamlandı. Yılbaşı gayet güzel geçecek yılbaşında kar yağışı da bekliyoruz. Yılbaşının bir hafta öncesinde bugün ise doluluk oranı yüzde 100, hafta içi yaklaşık yüzde 80 seviyelerindeyiz. Bu sene sezon güzel geçiyor" diye konuştu.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! İki yeni KHK yayımlandı

Son dakika! İki yeni KHK yayımlandı

ABD'li komutan askerlerini uyardı: Büyük savaş yaklaşıyor

ABD'li komutan askerlerini uyardı: Büyük savaş yaklaşıyor

Erdoğan'dan yeni KHK'larla ilgili son dakika açıklama

Erdoğan'dan yeni KHK'larla ilgili son dakika açıklama

O Ses Türkiye'de Lütfiye Özipek sesiyle jüriyi büyüledi!

O Ses Türkiye'de Lütfiye Özipek sesiyle jüriyi büyüledi!

Kuzey Kore yaptırımları 'savaş nedeni' olarak nitelendirdi!

Kuzey Kore yaptırımları 'savaş nedeni' olarak nitelendirdi!

İki KHK ile şehit çocukları ve kardeşleri zorunlu askerlikten muaf oluyor

İki KHK ile şehit çocukları ve kardeşleri zorunlu askerlikten muaf oluyor

İlginizi Çekebilir

Zafer Çağlayan'dan şaşırtan hamle

Zafer Çağlayan'dan şaşırtan hamle

'FETÖ'cüler Erdoğan suikast ya da intihar eylemi yapabilirler'

'FETÖ'cüler Erdoğan suikast ya da intihar eylemi yapabilirler'

Erdoğan'dan son dakika açıklama: Kaynaklarını yurt dışına çıkaranlar haindir

Erdoğan'dan son dakika açıklama: Kaynaklarını yurt dışına çıkaranlar haindir

Reza Zarrab ile ilgili İyi Parti'den çok konuşulacak MİT iddiası

Reza Zarrab ile ilgili İyi Parti'den çok konuşulacak MİT iddiası

Matematik öğretmeninin kızına yolladığı taciz mesajlarını görünce şoke oldu!

Matematik öğretmeninin kızına yolladığı taciz mesajlarını görünce şoke oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Günlük burç yorumları 24 Aralık Pazar - İrem Su'dan 2018 yıllık burç yorumları

Günlük burç yorumları 24 Aralık Pazar - İrem Su'dan 2018 yıllık burç yorumları

Sayısal Loto sonuçları 23 Aralık: Büyük İkramiyeyi tek başına kazandı!

Sayısal Loto sonuçları 23 Aralık: Büyük İkramiyeyi tek başına kazandı!

Erdoğan'dan yeni KHK'larla ilgili son dakika açıklama

Erdoğan'dan yeni KHK'larla ilgili son dakika açıklama

İki KHK ile şehit çocukları ve kardeşleri zorunlu askerlikten muaf oluyor

İki KHK ile şehit çocukları ve kardeşleri zorunlu askerlikten muaf oluyor

Ekonomi Bakanı Zeybekci: Bitcoin’in saadet zinciri olma riski yüksek

Ekonomi Bakanı Zeybekci: Bitcoin’in saadet zinciri olma riski yüksek

Beyaz Show'a bağlanmıştı! 2 aylık bebeğiyle cezaevine girecek

Beyaz Show'a bağlanmıştı! 2 aylık bebeğiyle cezaevine girecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.