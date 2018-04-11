Uludağ Üniversitesi Youth Ekonomıc Forum’18

SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, öğrencilerin üniversitede işin teorisini öğrendiklerini, pratiğini işyerinde, hayatın içerisinde öğrenerek mesleklerinde gelişebileceklerini söyledi.

Konukoğlu, Uludağ Üniversitesi İktisat Topluluğu’nun düzenlediği Youth Ekonomic Forum 18’e katılmak için geldiği Bursa’da, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş tarafından verilen yemeğe katıldıktan sonra, Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay’ı ziyaret etti. İktisat Topluluğu’nca düzenlenen etkinlikte konuşmasına hayat hikayesini, SANKO Holding’i ve Sani Konukoğlu Vakfı’nın faaliyetlerini anlatarak başlayan Konukoğlu, konuşmasını daha sonra soruları yanıtlayarak sürdürdü. Öğrencilere iş ortamının çok zorlu bir süreç olduğunu anımsatan Konukoğlu, “Okul yıllarınızı en güzel döneminiz olarak hatırlayacaksınız. İş yaşamı çok zorlu ve çetin. İş görüşmesi yapmaya giderken bunu hiç unutmayın” uyarısında bulundu. İş görüşmesine mutlakatemiz, düzgün, ütülü bir kıyafet, bakımlı saç-sakal ile gidilmesini öneren ve görüşme yapacak kişinin odasına alındıklarında kesinlikle “buyurun” diye yer gösterilmeden oturulmamasına vurgu yapan Konukoğlu, insanlar hakkında kanaat sahibi olmak için saniyelerin yeterli olduğuna dikkat çekti.

"Girişimciliğe ortaklıkla başlayın"

Öğrencilerin, girişimci olmak isteyenlere önerilerini sormaları üzerine, işi bilenlerin yanında küçük ortak olarak girişimciliğe adım atmaları çağrısında bulunan Konukoğlu, “nerede girişim yapılmalı” sorusuna,“Girişimcinin dili olmaz. Eğer o ruha sahipseniz, dünyanın neresinde olursa olsun girişimci girişimcidir” değerlendirmesini yaptı. İş yaşamının içerisinde olmasından dolayı vergi yasalarını çok iyi bildiğini ve iş insanlarının tamamının vergi konusunu iyi bilmesi gerektiğini vurgulayan Konukoğlu, “Vergiciliği, vergi cezaları ödeye ödeye öğrendim ki, bir daha ceza ödemeyeyim” diye konuştu. Öğrencilere sivil toplum kuruluşlarında görev almaları için seslenen Konukoğlu, “Sivil toplum kuruluşlarında görev almayı, bulunduğunuz ortama karşı sorumluluğunuz olarak görün ve önemseyin” ifadelerine yer verdi. Sanko Holding’te çalışmaya başlayanların ilk 2-3 yılda ayrılmamaları halinde emekli olana kadar çalıştıklarına işaret eden Konukoğlu, bunun, çalışanları büyük SANKO Ailesi’nin bireyleri olarak görmelerinden kaynaklandığının altını çizdi. Başarılı olmak için “ciddi çaba gösterilirse gerçekleştirilebilecek” hayaller kurmaya çağıran Konukoğlu, borçlanırken ve satış yaparken varlığın yüzde 20-25’inin üzerine çıkılmaması gerektiğini bildirdi. Öğrencilerden hangi zorluk olursa olsun paniklememelerini isteyen Konukoğlu, mutluluğun formülünü, “Sizden yukarıdakilere bakarak hırslanın, sizin sahip olduklarınıza sahip olamayanları görerek şükredin” olarak tanımladı. Konuşmasının sonunda dünün anısında plaket verilen Konukoğlu, öğrencilerle fotoğraf çektirdi.