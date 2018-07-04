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Uludağ'da Arap turist bereketi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2018 12:06 | Son Güncelleme

TÜRKİYE'nin en önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ, havaların ısınmasıyla Arap turistlerin akınına uğradı.

Berktuğ ÖNCÜ- Mehmet İNAN/BURSA, (DHA) - TÜRKİYE'nin en önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ, havaların ısınmasıyla Arap turistlerin akınına uğradı. Uludağ'a geçen yıl 1 milyon 800 bin kişinin geldiğini belirten yetkililer, 700 bininin Arap turist olduğunu söyledi.

Yaz mevsiminin etkili olmasıyla Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da yoğunluk başladı. Özellikle Körfez ülkelerinden gelen Arap turistler, Uludağ'ın doğal güzelliklerini keşfe çıkıp, ATV'lerle tur yapıyor. Telesiyeje binen, kiraladıkları bisikletlerle gezen Araplar, fotoğraf ve görüntü çekerek, bu anları ölümsüzleştiriyor. Arap turistler, Türk ve Bursa mutfağına özgü yemekleri tercih ederken, ülkelerine götürmek için hediyelik eşya almayı da ihmal etmiyor.

Uludağ'da hareketliliğin 1 hafta önce başladığını belirten kent esnafından Murat Çobani, ''Bu sezon yoğun geçecek. Arap turistlerin ilgisi daha çok. Yerli turistler, biraz daha az rağbet gösteriyorİ ama bu senenin yoğun olacağına inanıyoruz. Arap turistler, genellikle Uludağ'ın doğal güzelliklerini görmek için burada geziyor. Yemeklerini yiyorlar, teleferiğe biniyorlar. Bu durum biz gibi esnaflar için iyi, daha da kalabalık olmasını bekliyoruz. Şu anda işlerden memnunuz, geçen seneye göre daha hareketli olacak" diye konuştu.

Öte yandan 2017 yılında, Uludağ'a kara yolu ve teleferikle 1 milyon 800 bin kişinin çıktığını belirten yetkililer, bunun 700 bininin Arap turist olduğunu söyledi.

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