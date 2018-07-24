HABER

Uludağ'da "Endemik Park" kurulacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2018 17:19 | Son Güncelleme

Endemik bitki türlerinin korunup yaşatılması ve dünyaya tanıtılması amacıyla hayata geçirilecek parkın Uludağ'ın tanıtımına büyük katkı sağlaması hedefleniyor - Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar: - "Uludağ'da bulunan 1320 bitki türünün 171'i Türkiye, 33'ünün de Uludağ endemiği olduğu tespit edildi. Uludağ'da yetişen bu endemik bitki türlerini içinde barındıran bir Endemik Park kuruyoruz"

Kış turizminin önemli merkezlerinden biri olmasının yanı sıra çok sayıda endemik bitkiye ev sahipliği yapan Uludağ'da, "Endemik Park" kurulacak.

Osmangazi Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Uludağ'da endemik bitki türlerinin korunup yaşatılması ve dünyaya tanıtılması hedefiyle hayata geçirilecek Endemik Park'ın uygulama çalışmalarına başlanacak.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Endemik Park'ın projesini "Uludağ Bitki Tanıtım Merkezi" adı altında Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) ve Milli Parklar Müdürlüğü ile birlikte yürüttüklerini belirtti.

Projenin Uludağ'da Kirazlıyayla, Gölcük, Sarıalan ve Çobankaya olmak üzere dört farklı noktada uygulanacağını aktaran Dündar, "Bu bölgelerde, çeşitli bitki ve canlı türlerinin belirlenmiş olduğu tanıtım alanları yer alacak." ifadesini kullandı.

Dündar parkın kurulacağı bölgelerle ilgili yer tespitlerinin tamamlandığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Parkta doğa sporları meraklıları için yürüyüş etapları olacak. Uludağ'da bulunan 1320 bitki türünün 171'i Türkiye, 33'ünün de Uludağ endemiği olduğu tespit edildi. Uludağ'da yetişen bu endemik bitki türlerini içinde barındıran bir Endemik Park kuruyoruz. Hem buradaki bitki örtüsünü koruyacak hem de bu endemik bitki türlerinin korunup yaşatılmasını sağlayacak önemli bir proje. Bu park, Uludağ'ın tanıtımına büyük katkı sağlayacak. Bitki türleriyle ilgilenenlerin gelip araştırma yapabileceği bir merkez oluşturuyoruz."

PARTNERYavrusu çaresizce baktı! Aslanları çaresizce izledi, sonra...Yavrusu çaresizce baktı! Aslanları çaresizce izledi, sonra...
Tebligat ulaşmayınca ihaleye giremedi, gözyaşlarına boğulduTebligat ulaşmayınca ihaleye giremedi, gözyaşlarına boğuldu
11 erkek, liseli kıza kabusu yaşattı!11 erkek, liseli kıza kabusu yaşattı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bursa Uludağ

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! İşte doların ilk tepkisi

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! İşte doların ilk tepkisi

Kayıp Evrim'in babasından korkunç ifade! 'Babamın mezarına gömdüm'

Kayıp Evrim'in babasından korkunç ifade! 'Babamın mezarına gömdüm'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika bedelli askerlik açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika bedelli askerlik açıklaması

Hatice'ye bikini pozlar yaradı! Teklif yağıyor!

Hatice'ye bikini pozlar yaradı! Teklif yağıyor!

Eski HSYK Başkanı İbrahim Okur'dan çok çarpıcı iddia!

Eski HSYK Başkanı İbrahim Okur'dan çok çarpıcı iddia!

AK Parti'de 30 kişi birden istifa etti

AK Parti'de 30 kişi birden istifa etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
11 erkek, liseli kıza kabusu yaşattı!

11 erkek, liseli kıza kabusu yaşattı!

Kocaeli'de kadınlar plajında skandal! Yüzde yüz engelli çocuk ‘kural’ denilerek plaja alınmadı!

Kocaeli'de kadınlar plajında skandal! Yüzde yüz engelli çocuk ‘kural’ denilerek plaja alınmadı!

Bir babanın feryadı! 'Oğlum gözümün önünde eriyor'

Bir babanın feryadı! 'Oğlum gözümün önünde eriyor'

İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü 25 Temmuz Çarşamba günü hava durumu raporunu açıkladı!

İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü 25 Temmuz Çarşamba günü hava durumu raporunu açıkladı!

Muharrem İnce'den faiz tepkisi: Vatandaşın canı yanıyor

Muharrem İnce'den faiz tepkisi: Vatandaşın canı yanıyor

Parkta iğrenç olay! Yaptığı şey yüzünden bu hale geldi

Parkta iğrenç olay! Yaptığı şey yüzünden bu hale geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.