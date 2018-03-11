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Uludağ'da hafta sonu yoğunluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2018 12:06 | Son Güncelleme

Tatilciler hafta sonu bol karla keyifli anlar yaşadı

Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ'ı tercih eden tatilciler ve hafta sonunu fırsat bilen günübirlikçiler, kayak pistlerinde yoğunluk oluşturdu.

Kar kalınlığı 148 santimetre ölçülen, sıcaklığın en düşük sıfırın altında 1, en yüksek 8 derece olacağı tahmin edilen Uludağ'ın "Oteller bölgesi"ne gelen tatilciler güneşli günün tadını çıkardı.

Hafta sonu kayak ve snowboard yapan, kızakla kayan tatilciler pistlerde yoğunluğa neden olurken, bazıları da kar topu oynayarak stres attı.

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