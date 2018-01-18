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Uludağ'da kar kalınlığı 1.5 metreye çıktı! Tatilciler zor anlar yaşıyor

GÜNCEL HABERLERİ | 18.01.2018 20:08 | Son Güncelleme 7 saat önce

Uludağ'da şiddetli kar yağışı ve fırtına tatilcilere zor anlar yaşatıyor. Oteller bölgesinde yüzlerce tatilcinin aracı kar altında kalırken tatilciler otomobillerini bulabilmek için yoğun uğraş veriyor.

Bursa'da devam eden kar yağışı da akşam saatlerinden itibaren etkisini arttırdı. Şehrin yüksek kesimlerinde yollar karla kaplanırken vatandaşların yolda kalmaması için tuzlama ekipleri de mesaiye başladı.

ULUDAĞ'DA UZUN ARAÇ KUYRUĞU

Zaman zaman tipinin etkili olduğu Uludağ'da uzun araç kuyrukları oluşurken jandarma ekipleri zincirsiz araçların geçişine izin vermiyor.
Kaygan zeminden dolayı araçları yoldan çıkanlara diğer sürücüler yardım ediyor.

Ekipler, Uludağ'da özellikle oteller bölgesine giden yolu açık tutmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

KAR KALINLIĞI 1.5 METREYE ÇIKTI

Uludağ'da kar kalınlığı 1.5 metreye ulaşırken kar fırtınası yüzünden tatilciler zor anlar yaşadı. Pistlerin bir çoğu tipi nedeniyle kapandı. Güvenlik gerekçesiyle teleferik seferlerine de ara verildi. Kayak tutkunları kar fırtınası nedeniyle kafe ve otel lobilerine sığınmak zorunda kaldı. Yüzlerce tatilcinin aracı kar altında kaldı. Dönüşe geçmek isteyen vatandaşların bir çoğu kar altındaki araçlarını bulabilmek için yoğun çaba sarf etti.

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SICAKLIK -12 DERECEYE DÜŞECEK

Uludağ'da kar yağışının bu gece ve yarında etkili bir şekilde devam edeceği gece hava sıcaklığının eksi 12 dereceyi bulacağı belirtildi.

Kapanan Uludağ yolunda da kar küreme araçları aralıksız çalışmalarına devam ediyor. Öte yandan dağ köylerinden bazılarının yollarının kapandığı özellikle Orhaneli-Bursa arasındaki bazı köylere ulaşımın sağlanamadığı belirtildi. Karayollarının yol açma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Bursa fırtına Uludağ Tatilci kar yağışı

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Beyaz kabus nedir ya memleket kuraklıkla imtihan oluyo siz hala saçma sapan başlıklar atıyosunuz biraz ibret alın ve şükredin ki o beyaz kabus dediğiniz rahmet taş yağmuruna dönmesin...
@halil_1983_vptys daha dün kayak yapılamıyor diye ağlıyorlardı
kabusmuş habere bak yav ulan nankör insan rahmet ve nimet yağıyor siz keyfinizden taviz vermeyin nimete kabus deyin ALLAH sizi bildiği gibi yapsın
Beyaz kabus nedir ya şükredinki o rahmet taşa dönmesin...
BEYAZ KABUS MU İÇEÇEK SU BULAMAYACAKSINIZ KELİMELERE DİKKAT EDELİM
Rabbime şükür, kar yağmaya başladı. yoksa ülke kıtlığa gidiyordu. yazın halimiz harap olacaktı
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