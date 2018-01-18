Uludağ'da kar kalınlığı 1.5 metreye çıktı! Tatilciler zor anlar yaşıyor

Bursa'da devam eden kar yağışı da akşam saatlerinden itibaren etkisini arttırdı. Şehrin yüksek kesimlerinde yollar karla kaplanırken vatandaşların yolda kalmaması için tuzlama ekipleri de mesaiye başladı.
ULUDAĞ'DA UZUN ARAÇ KUYRUĞU
Zaman zaman tipinin etkili olduğu Uludağ'da uzun araç kuyrukları oluşurken jandarma ekipleri zincirsiz araçların geçişine izin vermiyor.
Kaygan zeminden dolayı araçları yoldan çıkanlara diğer sürücüler yardım ediyor.
Ekipler, Uludağ'da özellikle oteller bölgesine giden yolu açık tutmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
KAR KALINLIĞI 1.5 METREYE ÇIKTI
Uludağ'da kar kalınlığı 1.5 metreye ulaşırken kar fırtınası yüzünden tatilciler zor anlar yaşadı. Pistlerin bir çoğu tipi nedeniyle kapandı. Güvenlik gerekçesiyle teleferik seferlerine de ara verildi. Kayak tutkunları kar fırtınası nedeniyle kafe ve otel lobilerine sığınmak zorunda kaldı. Yüzlerce tatilcinin aracı kar altında kaldı. Dönüşe geçmek isteyen vatandaşların bir çoğu kar altındaki araçlarını bulabilmek için yoğun çaba sarf etti.
SICAKLIK -12 DERECEYE DÜŞECEK
Uludağ'da kar yağışının bu gece ve yarında etkili bir şekilde devam edeceği gece hava sıcaklığının eksi 12 dereceyi bulacağı belirtildi.
Kapanan Uludağ yolunda da kar küreme araçları aralıksız çalışmalarına devam ediyor. Öte yandan dağ köylerinden bazılarının yollarının kapandığı özellikle Orhaneli-Bursa arasındaki bazı köylere ulaşımın sağlanamadığı belirtildi. Karayollarının yol açma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.
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