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Uludağ'da kaybolan dağcılara ulaşıldı

GÜNCEL HABERLERİ | 24.12.2017 00:49 | Son Güncelleme 7 saat önce

Uludağ'dan Bursa'ya yürümek isteyen 5 acemi dağcı Sarıalanda kayboldu. Ardından jandarmayı bilgilendiren dağcılar yardım istedi. 60 kişilik kurtarma ekipleri tarafından 5 saatlik çalışmanın ardından nefes kesen bir kurtarma operasyonu ile mahsur kaldıkları yerden kurtarıldı.

Kış turizminin gözde mekanlarından olan Uludağ'da dün akşam 8 sıralarında Bursa'ya inmek isteyen 5 dağcı mahsur kaldı. Jandarmaya telefonla yerlerini bildiren şahıslar yardım istedi. Kaybolan Tufan Tombul (36), Mustafa Fıçı (36), Doğan Güz (36), Mehmet Ali Şişman (36), Erşan Şantürk (38) isimli 5 dağcı yaklaşık 5 saatin sonunda 30 kişilik arama kurtarma ekibi tarafından 5 saatlik çalışma da kurtarıldı.

DONMAK ÜZEREYKEN BULUNDULAR

Yoğun kar nedeniyle mahsur kalan vatandaşlara güçlükle ulaşan Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD, Nilüfer Arama Kurtarma, (NAK), BAKUT, AKUT ekipleri soğuktan donmak üzere olan vatandaşların kar kalınlığının 70 santimi geçmesi nedeniyle kardan ev yapıp içinde yedek eşyalar yaktıklarını belirtti.

Donmak üzereyken bulunan vatandaşlara battaniye ve yiyecek verilerek olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Soğuktan ayakları tutmayan Mehmet Ali Şişman ise 7 kilometrelik mesafeden ambulansa taşınarak Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Vatandaşları kurtarmak isteyen ekipler - 15 derece zor anlar yaşadığını belirtti.

"ELBİSELERİMİZİ YAKIP ISINDIK"
Kurtarılan Doğan Güz: "Çok soğuktu akşam saat 5 ten beridir mahsur kaldık. Yedek elbiselerimiz vardı onları yakarak ısındık, yanımızda ne varsa her şeyi yaktık saat 5'te Çobankaya'dan çıktık Sarıalan bölgesine geldik Jandarma ve AFAD ekiplerinden sağ olsun bizi kurtardılar. Bu kadar insanı gece yarısı burada toplamak bizi üzdü, elimizde olsa yapmazdık" şeklinde konuştu.

(İHA / AA)

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Ne arıyonuz bu karda kışta. yazık değilmi jandarmayıda bu soğukta oralarda zor durumda bırakıyorsunuz.
Şu buram buram cehalet kokan yorumu 10 kişi beğenmiş ya pes! Ulan Uludağ'ın varlık sebebi kar turizmi zaten. Karda kışta demiş bi de...
Böyle spora başlarım. sırf kendi egolarını tatmin edecekler diye bütün bşr ülkeyi tedirgin etmenin bi alemi yok. binlerce spor yapma şekli varken tehlike arz eden adı spor olan herşeye karşıyım.
Doğada yapılacak faaliyet öncesi gerekli yerlere bilgi verilir başlangıç noktası , bölge çoğrafya tahmini hedef noktası saati kişi sayısı malzeme durumu bunun sebebi işte gördüğünüz gibi daha sonra böyle acemice işler yapmamak için bu işin kuralı budur....!
gece gece icat çıkartma diyenler gelmiş burada ne işleri var dağda diyor lar arkadaşım bu spor uludağda bir spor merkezi. turizm denir buna sizingibi televizyonun başında biryerlerini büyütmek zorunda değil insanlar. bazende böyle durumlar oluyor. kurtarma ekipleride bunun için var zaten. adamların işi o...
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