Uludağ'da kaybolan dağcılara ulaşıldı

"ELBİSELERİMİZİ YAKIP ISINDIK"

Kurtarılan Doğan Güz: "Çok soğuktu akşam saat 5 ten beridir mahsur kaldık. Yedek elbiselerimiz vardı onları yakarak ısındık, yanımızda ne varsa her şeyi yaktık saat 5'te Çobankaya'dan çıktık Sarıalan bölgesine geldik Jandarma ve AFAD ekiplerinden sağ olsun bizi kurtardılar. Bu kadar insanı gece yarısı burada toplamak bizi üzdü, elimizde olsa yapmazdık" şeklinde konuştu.

(İHA / AA)