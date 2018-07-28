Uludağ'da kaybolan yaşlı adam bulundu

Bursa'da Uludağ eteklerinde kaybolan yaşlıyı arama kurtarma ekipleri buldu.
Yaklaşık 20 yıldır Uludağ'ın eteklerinde yaz aylarında eşiyle birlikte çadırda kalan ve alzaymır hastası olduğu öğrenilen 78 yaşındaki Arif Doğru, Sarıalan mevkisinde yürüyüşe çıktı.
Kendisinden uzun süre haber alamayan eşi, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen Jandarma Arama Kurtarma, Bursa Arama Kurtarma ve Spor Kulübü, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, İHH Arama Kurtarma, Yıldırım Arama Kurtarma ve NAK Arama Kurtarma ekipleri, Doğru'nun bulunması için çalışma başlattı.
Bir ormancının yaşlı adamı Kadıyayla mevkisinde gördüğünü bildirmesi üzerine ekipler bu bölgeye yoğunlaşarak Doğru'yu yaklaşık 5 saatlik çalışmanın ardından buldu.
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