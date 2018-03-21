Uludağ’da kış uykusundan uyanan ayı böyle görüntülendi

Uludağ’da kış uykusundan uyanan ayılar, soluğu Sarıalan’daki yerleşim biriminde aldı. Açlıktan çöpleri karıştıran ayı adeta poz verdi.
Baharın ilk günleriyle birlikte Uludağ’daki ayılar da kış uykusundan uyanmaya başladı. Mağaralardan çıkan sevimli bir ayı, karların kısmen eridiği Sarıalan’daki yerleşim bölgesine kadar geldi. Buradaki çöpleri karıştırıp yiyecek arayan ayı karnını doyurduktan sonra gözden kaybolarak tekrar ormana dönerken, o anlar ATV turları düzenleyen işletmeci Murat Çobal böyle kaydedildi.
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