HABER

Uludağ'da şaşkına çeviren ayak izleri

GÜNCEL HABERLERİ | 23.12.2017 09:41 | Son Güncelleme 17 saat önce

Türkiye’nin en büyük kış sporları merkezi olan Uludağ’ın tepelerine tırmanan dağcılar, karşılaştıkları ayının ayak izleriyle şaşkına döndü.

Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden olan Uludağ, görünmeyen yönleriyle de herkesi kendine hayran bırakıyor. 1,5 metreyi bulan kar kalınlığında Uludağ’ın zirvesine doğru yol alan Uludağ Dağcılık Kulübü (ULUDAK) üyeleri, belli bölgelerde ayıların ayak izleriyle karşılaştı. Ayak izlerinin yeni olması her an bir ayı ile karşılaşılabilme tedirginliği oluştursa da, izleri takip eden dağcılar ayıya rastgelmedi.

Yapılan faaliyetin kendileri açısından çok mutluluk verici olduğunu ifade eden ULUDAK Başkanı İsmet Şentürk, “Uludağ’da kış faaliyetlerimize başladık. Bundan evvel de ayılarla karşılaştığımız oldu. Bu yürüyüşümüzde ayıların kendilerini göremesek de parkurdaki ayı izleriyle karşılaştık. İzleri incelediğimizde taze olduğunu gördük. Her an karşımıza bir ayı çıkabilecek diye heyecanla yürüyüşümüze devam ettik. Ayılarla karşılaşmak çok istediğimiz bir şey değil, ancak doğada onların varlığı karşısında mutlu oluyoruz. Bugüne kadar karşılaştıklarımız bize kesinlikle zarar vermedi” diye konuştu.

Uludağ’da yabani hayvan neslinin azaldığını belirten Şentürk, “Şu anda ayı, tilki, çakal ve vaşak olduğunu düşünüyoruz. Bugüne kadar kurulan foto kapanlarla yabani hayvanlar tespit edildi. Ancak geyik ve kurt yok. Uludağ’ın çevresindeki dağlarda bunların olduğunu biliyoruz. Ancak yabanı hayata avcılar müdahale ediyor” dedi.

(İHA)

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Türkiye Uludağ dağcılar

En Çok Okunan Haberler

AK Partili siyasetçiden tepki çeken Cumhuriyet paylaşımı: 90 yıllık reklam arası

AK Partili siyasetçiden tepki çeken Cumhuriyet paylaşımı: 90 yıllık reklam arası

Demet Akalın'dan sunucu Dilay Korkmaz'a büyük ayıp!

Demet Akalın'dan sunucu Dilay Korkmaz'a büyük ayıp!

Hindistan-Pakistan sınırında çatışma!

Hindistan-Pakistan sınırında çatışma!

Atiker Konyaspor 1 - 1 Fenerbahçe

Atiker Konyaspor 1 - 1 Fenerbahçe

Kıvılcım Ural: Utanılacak bir şey yapmadım!

Kıvılcım Ural: Utanılacak bir şey yapmadım!

Ankara - Moskova arasındaki buzları eriten Cavit Çağlar konuştu: 'Hulusi Akar'a hallederiz dedim'

Ankara - Moskova arasındaki buzları eriten Cavit Çağlar konuştu: 'Hulusi Akar'a hallederiz dedim'

Okuyucu Yorumları 13 yorum
Ayı mı ayı ne gezer la uludağ da asıl ayılar bursa merkez de 3 yıl kaldım oranın insanları hep panda ve ayılara benziyo hanzolar :D
sen nerenin merkezindesin bizde orangutan gormeye gelelim..
@emrah.1903 Bursada nerede kaldın ?Kaldığın yere göre değişir.Nilüfer kesimi daha seviyeli kişilerin olduğu yer..benzetmen de Bursalıları rahatsız eder...
@emrah.1903 SENDEN ALA AYI MI VAR HANZO . BİR DAHA DA AYILIĞI BİR ŞEHRİN İNSANLARINA MAL ETME TABİKİ AYI MEVCUTTUR ULUDAĞDA VE SAMANLI DAĞLARINDA BU DOĞANIN HALA BOZULMADIĞIN GÖSTERİYOR
Bir insanın fikri neyse düşünceside odur aynaya bak bakalım senden daha hanzo ayı varmı....
BİRİLERİ ELLE YAPMIŞ.NE VAR BUNDA .ÇOK KOMİKSİNİZ
DENK GELSELER LAN GÜRÜTÜLÜ YAPANLAR SİZLERMİYDİNİZ DEYİP ....!!!***?/X YAPA BİLİRDİ
van gölündede canavar vardı bir zamanlar. ayak izlerine bakarsak bu ayı iki ayak üstüne gitmesini insalardan iyi biliyor.
ULUDAĞDA AYILAR VARDIR BÜYÜK BİR AYNIN AYAK İZLERİ OLABİLİRİ
Allahtan Net Geo izledikte, Ayı izlerinin nasıl olduğunu biliyoruz, Ayı Salsa yaparak yürümüş galiba, hep ikili ayak izleri, ayı ayak izleri o kadar uzunlamasına olmaz, ve ayak parmakları yapısal olarak nizami ve yakın olmaz, ve ayı yolun ortasında buharlaştı mı ? O boyutlarda ayak izi olan bir ayı 2,5- 3 m yi bulabilir, ama bizim cesur yürekler ayak izinin peşinden gidiyo !! Hadiii leeeennn
Allah Allah :)) Bu kadar dev ve tombul ayaklar Fatih Ürek'de yok yaf!Efsane Sasquach-Bigfoot-Yeti (Koca ayak)olmasın o!??
takip edilmiş ayı görememişler..ya göreydiniz çıksaydı karşınıza merakınız ne şekilde biterdi düşündünüzmü ?
yeti
Diğer Haberler
Aileler arası kavga: Ölüler ve yaralılar var

Aileler arası kavga: Ölüler ve yaralılar var

3 kişiyi öldürdüğü pompalı tüfeği 475 TL'ye kapısına getirtmiş

3 kişiyi öldürdüğü pompalı tüfeği 475 TL'ye kapısına getirtmiş

Son dakika! Uludağ'da 6 dağcı kayboldu

Son dakika! Uludağ'da 6 dağcı kayboldu

Bakan Soylu CHP'li Özel'e bu kayıtlarla yanıt verdi

Bakan Soylu CHP'li Özel'e bu kayıtlarla yanıt verdi

Kan donduran olay! Ayrılmak isteyen sevgilisini öldürdü sonra da...

Kan donduran olay! Ayrılmak isteyen sevgilisini öldürdü sonra da...

İsrail'de gözaltına alınan Türk vatandaşları serbest!

İsrail'de gözaltına alınan Türk vatandaşları serbest!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.