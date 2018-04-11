Uludağ’da şenlik düzenlemenin bedeli belli oldu

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Uludağ sahip olduğu muhteşem manzarasıyla fotoğrafçı ve film yapımcılarının gözdesi olurken, sivil toplum kuruluşlarının da düzenleyecekleri şenlik ve organizasyonlara ev sahipliği yapıyor.

Yaz aylarında bile Türkiye ve dünyanın dört bir yanından turist çeken Uludağ’da fotoğraf ve film çekmenin, şenlik ve konser düzenlemenin ücretleri Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü resmi internet sitesinde açıklandı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu imzasıyla yürürlüğe giren 2018 ücret tarifesine göre Uludağ’da bir günlük film çekmek bin 500, fotoğraf çekmek ise 150 lira. Zirvede düğün, şenlik, festival ve davet organizasyonu yapmak isteyenler de alacakları izne müteakip bin 250 lira, konser organizasyonu düzenlemek isteyenler ise 6 bin 250 lira ödemek zorunda.

Korunan alan kategorisi ve araç sınıfına göre giriş ücretleri tarifeleri de belli oldu. Buna göre Uludağ Milli Parkı’na kişi başı veya bisikletle girmek isteyenler 5, motosiklet ve ATV ile girmek isteyenler 10, otomobil, kamyonetle girmek isteyenler 15 lira ödeyecek. Minibüse 45, midibüse 75 ve otobüslere ise 120 lira giriş ücreti uygulanıyor. Suuçtu ve Sadağı Tabiat Parkı’nda ise bisikletlere 3, motosiklet ve ATV’lere 6, otomobillere 9, minibüslere 27, midibüslere 45 ve otobüslere de 72 lira giriş ücreti uygulanıyor.