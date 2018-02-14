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Uludağ’da Sevgililer Günü’nde kar fırtınası

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2018 20:23 | Son Güncelleme

Kış turizminin gözde mekanlarından olan Uludağ’da Sevgililer Günü’nde kar fırtınası meydana geldi.

Kış turizminin gözde mekanlarından olan Uludağ’da Sevgililer Günü’nde kar fırtınası meydana geldi. Sevgililer Günü’nü Uludağ’da geçirmek isteyen bazı çiftler zor anlar yaşarken, bazıları ise kar altında doyasıya eğlendi.
Kış turizminin göz bebeği olarak bilinen Uludağ’da kar fırtınası meydana geldi. Sevgililer Günü’nü Uludağ’da geçirmek isteyen çiftler Uludağ’a akın edince, adım atacak yer kalmadı. Kar fırtınasının başlaması nedeniyle bazı çiftler zor anlar yaşarken, bazıları da pistlerde kar altında doyasıya eğlendi. Kar ve rüzgarın etkili olduğu Uludağ’da hava sıcaklığı en düşük sıfırın altında 12 derece, en yüksek sıfırın altında 4 derece olarak ölçüldü.

"Kar fırtınası var eğlenemiyoruz"
Sevgililer Günü için Uludağ’a gelen tatilciler, "İstanbul’dan geliyoruz, Sevgililer Günü için geldik. Tipi olduğu için eğlenemiyoruz, burası çok soğuk. 2 günden beridir de kayak yapamıyoruz, yani kötü oldu" dedi.

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