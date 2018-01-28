Uludağ'da teleferik kuyruğu

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA) - KIŞ turizminin önemli kayak merkezlerinden Uludağ, sömestir ve hafta sonu tatili dolayısıyla tatilci akınına uğradı. Kayak pistlerinde yoğunluk yaşanırken, teleferiğe binmek isteyenler ise uzun süre sırada bekledi.
Kış ve kayak turizminin gözde merkezlerinden Uludağ'da, sömestir ve hafta sonu tatili dolayısıyla doluluk oranının yüzde 100'e ulaştı. Bazı tatilciler, pistlerde kayak yaparken, bazıları da kızakla kayarak, tatilin keyfini çıkardı. Güneşli havanın hakim olduğu Uludağ'da kar kalınlığı, 130 santimetre olarak ölçüldü.
METRELERCE KUYRUK OLUŞTU
Tatilciler, sömestir tatili ile hafta sonu tatilini Uludağ'da geçirmek isteyince Bursa- Uludağ yolunda, uzun araç kuyrukları oluştu. Uludağ Milli Parkı gişelerinde yüzlerce sürücü, araçlarıyla sıra bekledi. Uludağ yolunun yoğun olduğunu öğrenen bazı kişiler ise kara yoluyla dağa çıkmak yerine teleferikle çıkmayı tercih etti. Binlerce kişi, teleferiğe binebilmek için metrelerce kuyruk bekledi.
FOTOĞRAFLI
Reyhanlı'da son dakika gelişmesi! Kent merkezine roket atıldı
Erdoğan'dan son dakika Burseya Dağı açıklaması! Afrin'de son durum
Sınır ve Afrin'de sıcak saatler yaşanıyor! İşte son kareler
İnternet İngiltere'deki seks işçiliğini nasıl değiştirdi?
Obama'nın siyasi kariyerini bitirmemek için saklanan fotoğraf yayınlandı
Genç kız hayatının korkusunu yaşamıştı! Olayda yeni gelişme
Korkudan evden dışarı çıkamıyor!
PYD/PKK'nın Halep'teki sızma girişimi engellendi
AK Parti - MHP ittifakında formül bulundu: Çatı aday
Erdoğan'dan CHP'li vekillere: Ulan ahlaksızlar...
Sessiz sedasız iPhone X'i satışlarda solladı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum