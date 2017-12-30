Uludağ'da yılbaşı tatili yoğunluğu

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da yeni yıl öncesi yoğunluk yaşanıyor.
Yeni yılı Uludağ'da karşılamak isteyenler ile günübirlik tatilcileri ağırlayan "Oteller Bölgesi"ndeki konaklama tesisleri ve pistler, yerli ve yabancı turistlerle doldu. Hafta sonunu da fırsat bilen günübirlikçiler ise yoğunluğu daha da artırdı.
Tatilciler, pistlerde kayak, kızak ve snowboard yaparak ya da kar motoru gezintileriyle karın tadını çıkarıyor.
Öte yandan, Bursa Meteoroloji Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre, otellerin bulunduğu bölgede kar kalınlığı 72 santimetre olarak ölçüldü.
Hava sıcaklığının en düşük sıfırın altında 4, en yüksek sıfırın altında 1 derece olduğu Uludağ'da, hafif kar yağışı bekleniyor.
(AA)
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