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Uludağ’ın arka yüzü büyülüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2018 11:44 | Son Güncelleme

Marmara bölgesinin en yüksek noktası olan Uludağ’ın arka yüzü baharın gelmesiyle birlikte güzelliğiyle büyülerken, kar sularının erimesiyle birlikte ortaya çıkan Aras Şelalesi, doğaseverlerin uğrak mekanı oluyor.Sabahın erken saatlerinde Uludağ’ın güneyinde yer alan şelaleye yürüyüş düzenleyen Teamsahlar Trekking Grubu üyeleri, Uludağ güzelliklerini keşfetme fırsatı buldu.

Uludağ’ın arka yüzü büyülüyor

Marmara bölgesinin en yüksek noktası olan Uludağ’ın arka yüzü baharın gelmesiyle birlikte güzelliğiyle büyülerken, kar sularının erimesiyle birlikte ortaya çıkan Aras Şelalesi, doğaseverlerin uğrak mekanı oluyor.
Sabahın erken saatlerinde Uludağ’ın güneyinde yer alan şelaleye yürüyüş düzenleyen Teamsahlar Trekking Grubu üyeleri, Uludağ güzelliklerini keşfetme fırsatı buldu. Kış aylarında 10 metreyi bulan karın altında kalan Aras Şelalesi’nin baharın gelmesiyle kendini gösterdi.
Bağlıköyü-Soğukpınar köyünden geçerek 10 kilometrelik Ketenliyayla-Aras parkurunu tamamlayan dağcılar,zaman zaman 2543 rakımlı Uludağ’da bulutların üzerinde yürürken, kayaların içinden akan Aras Şelalesini de fotoğraflama imkanı buldu.

Uludağ’ın arka yüzü büyülüyor

Uludağ’ın arka yüzü büyülüyor

Uludağ’ın arka yüzü büyülüyor

Uludağ’ın arka yüzü büyülüyor

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