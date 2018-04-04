Ulukışla tarihi Öküz Mehmet Paşa Kervansarayın’da binlerce kitap okurlarıyla buluştu.
‘Kervansaraydan Kütüphaneye’ Projesiyle Ulukışla’da kitap fuarı açıldı.
Fuarın açılışına Kaymakam Vekili Onur Şan, Ulukışla Belediye Başkanı Ali Uğurlu ve kurum amirleri ve öğrenciler katıldı.
Ulukışla Milli Eğitim Müdürü Hacı Erdoğan’ın başkanlığında koordinatörler Lokman Kara ve Mikail Güner’in hazırladığı ‘Kop Okuyor Kervansaraydan Kütüphaneye’ Projesine entegre olarak gerçekleştirilen fuara Ulukışla halkı ve öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.
Fuarın 6 Nisan 2018 tarihine kadar süreceği belirtildi.
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