Uluköy Yaylası'nda 2 kilogramlık mantar bulundu

Kütahya'da, vatandaşlarca yaylada bulunan yaklaşık 2 kilogramlık dev çayır mantarı görenleri şaşırttı.

Kent merkezine 35 kilometre uzaklıktaki bin 826 rakımlı Türkmen Dağı'ndaki Uluköy Yaylası'na mantar toplamaya giden Mehmet Demir, yaklaşık 2 kilogram ağırlığında mantar buldu.

Demir, gazetecilere yaptığı açıklamada, her yıl bölgede mantar topladığını ancak bu şekilde dev bir mantarı ilk kez bulduğunu belirtti.

Bulduğu mantarın Kütahya bölgesinde "Kızılca mantar" olarak adlandırıldığını aktaran Demir, şöyle konuştu:

"Yaz aylarını Türkmendağı'nda bulunan Uluköy Yaylası'nda geçiriyorum. Burası kekik, nane, çam havasıyla ve buz gibi sularıyla bizim vazgeçilmezimizdir. Hafta sonları yaylada ailemizle doğa gezisi yaparak, tabiatla içi içe olan ormanlık alanlarda mantar arıyoruz. Bu bölgede Kızıl, Ak, Melki ve Kuzugöbeği ismiyle bilinen mantar türleri sıkça bulunmaktadır. İlk defa yaklaşık 2 kilogram civarında yörede Kızılca mantar olarak bilinen dev bir mantar buldum. Sanırım artan yağışlar mantarların büyümelerine neden oldu. Ender bulunan bu mantarın tadı et kadar lezzetlidir ve kesinlikle zehirli değildir."

Mantarın ilgi odağı olduğunu anlatan Demir, bulduğu mantar çeşidinin yöre halkı tarafından güvenli şekilde tüketildiğini bildirdi.

