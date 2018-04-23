Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Manyas’ta coşku ile kutlandı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Balıkesir’in Manyas ilçesinde de törenlere coşku içinde kutlandı.

Atatürk Anıtına çelenk sunulmasının ardından Manyas İstiklal İlkokulunun bahçesinde saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan program İstiklal İlkokulu Müdürü Müjgan Dursun’un günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yapması ile devam etti. Öğrencilerin şiirlerini okuması sonrası ise Nene Hatun Anaokulu ve İstiklal İlkokulu öğrencilerinin folklor gösterileri ile etkinlikler devam ederken, tören 23-Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı nedeniyle düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediye ve kupalarının verilmesiyle son buldu.

Törene Manyas Kaymakam vekili Mehmet Can İrdelp, Belediye Başkanı Tancan Barçin, İlçe Jandarma Komutanı Ütgm. ErdinçBoztepe, AK Parti İlçe Başkanı İbrahim Koman, daire amirleri, Sivil Toplum Örgütlerinin temsilcileri ile vatandaşlar katıldılar.