HABER

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Manyas’ta coşku ile kutlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2018 15:35 | Son Güncelleme

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Balıkesir’in Manyas ilçesinde de törenlere coşku içinde kutlandı.Atatürk Anıtına çelenk sunulmasının ardından Manyas İstiklal İlkokulunun bahçesinde saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan program İstiklal İlkokulu Müdürü Müjgan Dursun’un günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yapması ile devam etti.

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Manyas’ta coşku ile kutlandı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Balıkesir’in Manyas ilçesinde de törenlere coşku içinde kutlandı.
Atatürk Anıtına çelenk sunulmasının ardından Manyas İstiklal İlkokulunun bahçesinde saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan program İstiklal İlkokulu Müdürü Müjgan Dursun’un günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yapması ile devam etti. Öğrencilerin şiirlerini okuması sonrası ise Nene Hatun Anaokulu ve İstiklal İlkokulu öğrencilerinin folklor gösterileri ile etkinlikler devam ederken, tören 23-Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı nedeniyle düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediye ve kupalarının verilmesiyle son buldu.
Törene Manyas Kaymakam vekili Mehmet Can İrdelp, Belediye Başkanı Tancan Barçin, İlçe Jandarma Komutanı Ütgm. ErdinçBoztepe, AK Parti İlçe Başkanı İbrahim Koman, daire amirleri, Sivil Toplum Örgütlerinin temsilcileri ile vatandaşlar katıldılar.

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Manyas’ta coşku ile kutlandı

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Manyas’ta coşku ile kutlandı

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Manyas’ta coşku ile kutlandı

Erdoğan'ın koltuğuna oturan Fatih'in cevabı güldürdü!Erdoğan'ın koltuğuna oturan Fatih'in cevabı güldürdü!
İYİ Parti Hazine'den ne kadar yardım alacak?İYİ Parti Hazine'den ne kadar yardım alacak?
‘İSD ittifakı CHP’yi geçiyor’ iddiası‘İSD ittifakı CHP’yi geçiyor’ iddiası
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ünlü anketçi Faruk Acar'dan 24 Haziran seçim sonuçlarına dair flaş açıklamalar

Ünlü anketçi Faruk Acar'dan 24 Haziran seçim sonuçlarına dair flaş açıklamalar

Meral Akşener'e büyük şok!

Meral Akşener'e büyük şok!

Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın transferini açıkladı!

Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın transferini açıkladı!

Bu küçük kız şimdilerde Türkiye'nin en önemli isimleri arasında

Bu küçük kız şimdilerde Türkiye'nin en önemli isimleri arasında

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

Müthiş iddia: Meral Akşener ikna edilmeye çalışılıyor!

Müthiş iddia: Meral Akşener ikna edilmeye çalışılıyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Meral Akşener, 15 vekili tek tek arayarak teşekkür etti!

Meral Akşener, 15 vekili tek tek arayarak teşekkür etti!

Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturan Fatih'in cevabı güldürdü!

Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturan Fatih'in cevabı güldürdü!

Tunceli'de teröristlerle sıcak temas!

Tunceli'de teröristlerle sıcak temas!

Meral Akşener'e büyük şok!

Meral Akşener'e büyük şok!

Yeni Şafak Yazarı Kaplan: Duvara toslamak üzereyiz!

Yeni Şafak Yazarı Kaplan: Duvara toslamak üzereyiz!

Taksim Meydanı'nda gergin 23 Nisan töreni! CHP'li Dursun Çiçek, Milli Eğitim Müdürü ile tartıştı

Taksim Meydanı'nda gergin 23 Nisan töreni! CHP'li Dursun Çiçek, Milli Eğitim Müdürü ile tartıştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.