HABER

Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı

GÜNCEL HABERLERİ | 03.01.2018 00:09 | Son Güncelleme 3 saat önce

Yüksek Planlama Kurulunca (YPK) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından hazırlanan Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı (2017-2023) kabul edildi.

Konuya ilişkin Kurul kararı Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Üniversite, özel sektör, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri, dernek ve birliklerin görüşleri alınarak hazırlanan eylem planı, enerji ve doğal kaynakları verimli ve çevreye duyarlı şekilde değerlendirerek ülke refahına en yüksek katkıyı sağlamayı amaçlıyor.

Ayrıca, 2017-2023 yılları arasında uygulanacak plan kapsamında bina ve hizmetler, enerji, ulaştırma, sanayi ve teknoloji, tarım ve yatay konular olmak üzere, toplam 6 kategoride 55 eylem planı ile 2023 yılında Türkiye'nin birincil enerji tüketimini yüzde 14 azaltılması hedefi bulunuyor.

Plan kapsamında, 2023 yılına kadar kümülatif olarak 23,9 milyon ton eşdeğer petroltasarruf sağlanması ve bu tasarrufun sağlanması için 10,9 milyar dolar yatırım yapılması öngörülüyor.

Plana göre, 2017 fiyatları ile 2033 yılına kadar sağlanacak kümülatif tasarruf 30,2 milyar dolar olup bazı tasarrufların etkisi 2040 yılına kadar sürecek.

Öte yandan, eylemlerin geri ödeme süresi ortalama 7 yıl.

(AA)

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bahar Öztan yeniden hastaneye kaldırıldı

Bahar Öztan yeniden hastaneye kaldırıldı

Maltepe'de korkunç olay! Zemin katta cesetleri bulundu

Maltepe'de korkunç olay! Zemin katta cesetleri bulundu

İsrail'den binlerce Afrikalıya uyarı: 3 ay içinde gitmezseniz, süresiz hapse atılacaksınız

İsrail'den binlerce Afrikalıya uyarı: 3 ay içinde gitmezseniz, süresiz hapse atılacaksınız

Meral Akşener'in bomba iddiasına AK Parti'den sert yanıt: Bu bir iç savaş çığırtkanlığıdır!

Meral Akşener'in bomba iddiasına AK Parti'den sert yanıt: Bu bir iç savaş çığırtkanlığıdır!

ABD İran'daki olaylar için harekete geçti!

ABD İran'daki olaylar için harekete geçti!

Dünya hakkında korkutan tarih! 2021'den 2050'ye kadar sürecek

Dünya hakkında korkutan tarih! 2021'den 2050'ye kadar sürecek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Diyanet 'kız çocuklarının erken yaşta evlenebileceği' haberine açıklama yaptı

Diyanet 'kız çocuklarının erken yaşta evlenebileceği' haberine açıklama yaptı

Hatay ve Ankara'da çete operasyonu: 17 gözaltı

Hatay ve Ankara'da çete operasyonu: 17 gözaltı

Ege Denizi'nde deprem

Ege Denizi'nde deprem

Diriliş Ertuğrul 101. yeni bölüm için yapımcısından kötü haber! Diriliş Ertuğrul yeni bölüm ne zaman?

Diriliş Ertuğrul 101. yeni bölüm için yapımcısından kötü haber! Diriliş Ertuğrul yeni bölüm ne zaman?

Taciz skandalı tekrar gündeme geldi! AK Partili isim istifa etti

Taciz skandalı tekrar gündeme geldi! AK Partili isim istifa etti

Selfie çeken adamın düşme anı kamerada!

Selfie çeken adamın düşme anı kamerada!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.