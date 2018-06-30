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Ulusal fotoğraf festivali "Frig Fotofest" başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2018 14:10 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar'ın tanıtımı amacıyla düzenlenen festivale yaklaşık 300 fotoğrafçı katılıyor

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın tanıtımı amacıyla bu yıl ilki düzenlenen fotoğraf festivali "Frig Fotofest" başladı.

Afyon Frig Fotoğraf Derneği tarafından, Afyonkarahisar Valiliği, Afyonkarahisar ve İhsaniye Belediyeleri ve sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla düzenlenen festivalin açılışı dolayısıyla Hattat Karahisari Kültür Merkezi'nde tören düzenlendi.

Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, burada yaptığı konuşmada, kentin, değerlerini tam olarak anlatmayı ve toplumla paylaşmayı başaramadığını söyledi.

Bu olguyu aşabilmek adına her gün, her ortamı değerlendirerek Afyonkarahisar'ı tanıtmaya çalıştıklarını ifade eden Tutulmaz, şunları kaydetti:

"Bu anlamda Frig Fotofest de bu amaca yönelik bir adımdır. Buna vesile olan Frig Fotoğraf Derneği Başkanı ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ederim. Afyonkarahisar'ı tanıtırken 'termalin, mermerin, lezzetin ve zaferin merkezi' diyoruz. Ama bunun üzerine her yıl yeni merkezler ekleyerek geliştiriyoruz. Artık Afyonkarahisar turizmin de önemli merkezlerinden biridir. Sağlık, spor turizmi konusunda her geçen gün ilerleme kaydediyoruz."

Afyonkarahisar'ın çok güçlü değerleri olduğunu dile getiren Vali Tutulmaz, "Gerek tarihi açısından, gerek kültürü açısından gerek doğal güzellikleri açısından ve bu güzelliklerinin birleşmesi açısından Afyonkarahisar her yönüyle, ülkemizin ve dünyanın dikkatini çekmeye başladı. Yıllardır Frig Vadisi'nin önemini anlatmaya çalışmamıza rağmen, yeterli ilgiyi yaratamadık ama bu yıl çok üstüne düştük ve bölgemizin önemli uğrak yerlerinden biri haline geldi." değerlendirmesinde bulundu.

Tutulmaz, ortaya konulacak fotoğraflarla her gün gördükleri objeleri yeniden keşfetme fırsatı bulacaklarını vurgulayarak, "Bu fotoğraflar Afyonkarahisar'ın tanıtımına ve tanınırlığına önemli katkılar sunacak." diye konuştu.

Afyon Frig Fotoğraf Derneği Başkanı ve Proje Koordinatörü Murat Özçelik ise festivale 30 farklı şehirden 300'ün üzerinde fotoğraf tutkununun katıldığını belirtti. Festivali geleneksel hale getirerek her yıl yapmayı planladıklarını aktaran Özçelik, Afyonkarahisar'ın fotoğraf çekmek için mükemmel objelere sahip olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından Cengiz Karlıova, Serkan Turaç ve Burak Şenbak, kişisel fotoğraf sergilerinin açılışı yapıldı.

Tutulmaz ve protokol üyeleri sergileri gezerek fotoğraf sanatçılarıyla sohbet etti.

İki gün sürecek festival kapsamında Kocatepe, Frig Vadisi ve Eber Gölü'nde fotoğraf çekme etkinlikleri düzenlenecek.

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Afyonkarahisar festival fotoğraf Frig Vadisi

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