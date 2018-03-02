Ulusal Güvenlik Danışmanı McMaster'ın değiştirileceği iddiası

WASHINGTON (AA) - ABD'de Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Herbert Raymond McMaster'ın birkaç ay içinde görevden alınacağı iddiasında bulunuldu.
Amerikan NBC kanalının haberi, Beyaz Saray'da süreci yakından takip eden bazı üst düzey yetkililere dayandırıldı.
Haberde McMaster'ın birkaç ay içinde görevden alınacağı ve yerine otomotiv endüstrisinin önde gelen isimlerinden Stephen Biegun'ın getirileceği iddiasına yer verildi. Biegun ise halen Ford Motor'un uluslararası hükümet ilişkileri başkan yardımcısı olarak görev yapıyor.
Sürece, ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Kalemi John Kelly ile Savunma Bakanı Jim Mattis'in öncülük ettiği ve Trump ile McMaster arasında bazı görüş ayrılıkları olduğu savunuldu.
Beyaz Saray'ın henüz bir değerlendirme yapmadığı iddiaya ilişkin, daha önce de Amerikan medyasında haberler çıkmış, Trump ile McMaster arasındaki "anlaşmazlıkların" büyüdüğü iileri sürülmüştü.
Biegun, daha önce 2001-2003 yıllarında dönemin Ulusal Güvenlik Danışmanı Condoleezza Rice ile Beyaz Saray'da görev yapmıştı.
Trump'ın göreve geldikten sonraki ilk Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn 14 Şubat 2017'de istifa etmiş, 20 Şubat'ta ise McMaster göreve getirilmişti.
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