İSTANBUL (AA) - AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, şehirlerin olası afetlere göre planlanması gerektiğini belirterek, "Son üç gündür Ankara ve diğer şehirlerimizdeki seller, bize bunu bir kere daha hatırlatıyor. Altyapıları zor günleri düşünerek tasarlamamız gerekiyor." dedi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı koordinasyonunda Bayrampaşa'daki bir otelde gerçekleşen "Ulusal İtfaiye Sempozyumu'nda" konuşan Güllüoğlu, kurum olarak stratejilerini ve yol haritalarını, öncelikli olarak olaylar meydana gelmeden alınacak tedbirlere göre şekillendirdiklerini söyledi.

Türkiye'de 20 bin, İstanbul'da 4 binden fazla itfaiyecinin her gün onlarca olaya müdahale ettiğini hatırlatan Güllüoğlu, "Bunlar sadece yangın olayları değil. Her ne kadar itfaiye köken olarak söndürmeden gelse de şehirlerdeki kurtarma olaylarına, trafik kazalarına ve doğal afetlere ilk müdahale edenler itfaiyecilerdir." dedi.

Bazı şeyleri değiştirmek ve geliştirmek gerektiğini ifade eden Güllüoğlu, "Dünya standartları açısından baktığımızda daha fazla itfaiyeci istihdam edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Eğer şehirlerimizde otopark kültürünü oturtamazsak müdahalede geç kalacağımızı ve bu sorunun ileride daha da büyüyerek devam edeceğini düşünüyorum. Onun için otopark kültürünün gelişmesinin afetlere müdahaleyi kolaylaştıracağını düşünüyorum. Şehirlerimizi tasarlarken, afetleri düşünerek tasarlamamız gerekiyor. Son üç gündür Ankara ve diğer şehirlerimizdeki seller, bize, bunu bir kere daha hatırlatıyor. Altyapıları zor günleri düşünerek tasarlamamız gerekiyor. İtfaiye ve afet kültürünü daha üst bir başlıkla güvenli yaşam kültürünü nesillerimize vermemiz gerektiğini düşünüyorum." diye konuştu.