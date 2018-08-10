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Ulusal Kongre Partisinden Beşir'in cumhurbaşkanı adaylığına onay

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2018 03:49 | Son Güncelleme

Sudan'da iktidardaki Ulusal Kongre Partisi, Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in 2020 seçimlerinde aday olmasına giden yolu açtı

HARTUM (AA) - Sudan'da iktidardaki Ulusal Kongre Partisi Şura Konseyi, Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in 2020 yılında yapılacak cumhurbaşkanı seçimlerinde aday olmasına onay verdi.

Parti yetkililerinden alınan bilgiye göre, Şura Konseyinin toplantısında parti tüzüğünün ilgili maddesinde düzenlemeye gidilerek Beşir'in aday olmasının yolu açıldı. 400 üyesi bulunan Şura Konseyi toplantısına 368 üyenin katıldığı ve Beşir'in adaylığına oy birliğiyle karar verildiği kaydedildi.

Beşir'in aday olması için parti tüzüğünün yanı sıra anayasanın ilgili maddesinin de değişmesi gerekiyor. Anayasanın 57'nci maddesi, cumhurbaşkanının görev süresinin 5 yıl olmasını ve sadece iki kez seçilmesini öngörüyor.

Ülkede Haziran 1989'dan bu yana iktidarda olan Beşir, 2010 yılında yapılan seçimlerle cumhurbaşkanı olmuş, 2015'teki seçimleri de kazanarak görevine devam etmişti. Beşir her ne kadar gelecek seçimlerde aday olmayacağını açıklasa da partisinden yeniden aday olması yönünde çağrılar yapılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Ömer el-Beşir Ulusal Kongre Partisi

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