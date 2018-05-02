MARDİN (AA) - Mardin'de bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Ulusal Mardin Fotomaraton" yarışması başladı.
Valilik ve Mardin Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle gerçekleştirilen yarışma kapsamında Türkiye'nin farklı bölgelerinden çok sayıda profesyonel ve amatör fotoğrafçı, 4 gün boyunca şehrin tarihi, kültürel ve turizm potansiyelini fotoğraf karelerine yansıtacak.
Mardin Büyükşehir Belediyesi "Mardinmasa" biriminde düzenlenen açılışta konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, şehrin tanıtımına katkı sunmayı amaçladıklarını söyledi.
Kente turistik ziyaretlerin eski canlılığına ulaştığına işaret eden Yaman, şöyle devam etti:
"Maksadımız zaten bir dünya şehri, Mezopotamya'nın incisi, bir masal şehri olan Mardin'i daha da iyi, fotoğraf sanatçısı gözüyle tanıtmak. Mardin'in zengin kültürü, mutfağı, tarihi ve coğrafyası kıymetli fotoğraf sanatçılarımızın gözüyle ve onların paylaşımlarıyla dünyaya tanıtılacak."
Mardin'de mayıs ayının dolu dolu geçeceğini, birçok etkinlik, festival ve programların yapılacağını aktaran Yaman, "İnşallah Mardin'in kurumsal etkinlikler ve yeni etkinliklerle tanıtımı için liderlik yapmayı arzuluyoruz." dedi.
- Şehri fotoğraflamak için Bursa'dan geldiler
Fotoğrafçı Gürsel Egemen Ergin, Mardin'in fotoğraflarını çekmek için Bursa'dan geldiklerini, daha önce de Türkiye'nin birçok yerinin fotoğraflarını çektiklerini söyledi.
Mardin'in farklı bir havasının bulunduğunu dile getiren Ergin, "Yapıları, dokusu çok güzel. İnsanları da çok sıcak. Bir hafta boyunca çeşitli fotoğraflar çekip Mardin'i en iyi şekilde yansıtmaya çalışacağız." diye konuştu.
Merve Ergin de şehrin tarihi dokusuna hayran kaldıklarını, insanların sıcakkanlı olduğunu ifade etti.
4 gün sürecek yarışmada dereceye girenlere ödül verilecek.
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