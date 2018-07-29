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Uluslararası 13. Kafkas Kültür ve Sanat Festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2018 02:22 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesindeki festivalde Kabardey-Balkar Cumhuriyeti Devlet Akademik Halk Dansları Topluluğu Kabardinka gösteri sundu

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde düzenlenen Uluslararası 13. Kafkas Kültür ve Sanat Festivali'nde, Kabardey-Balkar Cumhuriyeti Devlet Akademik Halk Dansları Topluluğu Kabardinka gösteri yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Göksun Belediye Başkanlığı ve Göksun Çerkes Kültür Derneğinin iş birliğiyle Alparslan Türkeş Mesire Alanı'nda gerçekleştirilen festivalde renkli görüntüler oluştu.

Katılımcılar, Kabardinka Halk Dansları Topluluğu'nun sunduğu gösteriyi ilgiyle izledi.

Festivalde Kabardey-Balkar Cumhuriyeti'nden gelen Oksana, İnna, Grup Fıtzemaq, Betuğan/Fatime ve Amirhan şarkılar söyleyip, gösteri yaptı.

Açılışta, Kabardey-Balkar Cumhuriyeti Kültür Bakanı Muhaddin Kumahua, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın ve Göksun Kaymakamı Hüseyin Aydın ile diğer yetkililer birer konuşma yaptı.

Festivalde emeği geçenlere plaket verildi.

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Anahtar Kelimeler:
festival Kabardinka Devlet Halk Dansları Kahramanmaraş

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