Uluslararası 20 kuruluş temsilcisinin İsrail’e girişine yasaklama

KUDÜS (AA) - İsrail hükümeti tarafından, "Filistin İçin İsrail'i Boykot Girişimi" olarak bilinen BDS Hareketi'ne destek verdiği gerekçesiyle uluslararası 20 kuruluşun temsilcisinin ülkeye girişi yasaklandı.

İsrail'in Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrail hükümeti, 11'i Avrupa, 6'sı da ABD'den olmak üzere uluslararası 20 kuruluşun temsilcisinin ülkeye girişine yasak getirdi.

Kanal7 televizyonunun haberine göre, İsrail Kamu Güvenliği Bakanı Gilad Erdan yaptığı açıklamada, savunmadan saldırıya geçtiklerini belirterek, "Boykot çağrısı yapan kuruluşlar bilmelidir ki İsrail devleti bu kuruluşların topraklarına girmesine ve vatandaşlarına zarar vermesine izin vermeyecektir.” ifadelerini kullandı.

Söz konusu kuruluşların, İsrail'in uluslararası camiadaki meşruiyetine darbe vurmak için spekülatif haberlere yer verdiğini ileri süren Erdan, bunların sürekli İsrail'i boykot ettiğini ve farklı ülkelerdeki kuruluşlara da baskı uyguladığını iddia etti.

İsrail Kamu Güvenliği Bakanlığının listesinde isimleri bulunan kuruluşlar arasında, Fransa'daki Filistin ile Dayanışma Derneği, İngiltere'den "War on Want” derneği, BDS'nin İtalya ve Fransa şubeleri, Avrupa Koordinasyon Konseyi, Aksa Dostları ve İrlanda ile Dayanışma Platformu, ABD'den Hizmet için Amerikan Dostları Komitesi, Filistin için Amerikalı Müslümanlar, Barış için Yahudi Sesi, Filistin'de Adalet için Milli Öğrenciler, Pembe Sembol ve Filistin Hakları için Amerika Platformu gibi örgütler yer alıyor.