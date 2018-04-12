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Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği bu yıl Bursa’da yapılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2018 12:51 | Son Güncelleme

Bursa’nın ev sahipliğinde 40’ıncısı yapılacak olan 23 Nisan Çocuk Şenliği’nin son hazırlık değerlendirilmesi Bursa Valiliği’nde yapıldı.Vali İzzettin Küçük başkanlığında yapılan değerlendirme toplantısına, şenlikle ilgili koordinatörlüğü üstlenen Vali Yardımcısı Ergun Güngör, TRT Yapım Sorumlusu Süleyman Sol, TRT Yapım Yardımcısı Musa Yiğitoğlu ile Valilik görevlileri katıldı.Şenlik ile ilgili olarak yapılan çalışmaların son kez gözden geçirildiği toplantıda Vali İzzettin Küçük, çocuklar arasında kardeşlik, sevgi ve dostluk bağlarını geliştirerek, onların barış içinde yaşayacakları bir dünyanın oluşmasına katkıda bulunmak amacıyla; TRT organizasyonuyla "TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği" adı altında uluslararası düzeyde bu yıl ilde düzenlenen şenlik için Bursa’nın hazır olduğunu belirtti.

Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği bu yıl Bursa’da yapılıyor

Bursa’nın ev sahipliğinde 40’ıncısı yapılacak olan 23 Nisan Çocuk Şenliği’nin son hazırlık değerlendirilmesi Bursa Valiliği’nde yapıldı.
Vali İzzettin Küçük başkanlığında yapılan değerlendirme toplantısına, şenlikle ilgili koordinatörlüğü üstlenen Vali Yardımcısı Ergun Güngör, TRT Yapım Sorumlusu Süleyman Sol, TRT Yapım Yardımcısı Musa Yiğitoğlu ile Valilik görevlileri katıldı.
Şenlik ile ilgili olarak yapılan çalışmaların son kez gözden geçirildiği toplantıda Vali İzzettin Küçük, çocuklar arasında kardeşlik, sevgi ve dostluk bağlarını geliştirerek, onların barış içinde yaşayacakları bir dünyanın oluşmasına katkıda bulunmak amacıyla; TRT organizasyonuyla "TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği" adı altında uluslararası düzeyde bu yıl ilde düzenlenen şenlik için Bursa’nın hazır olduğunu belirtti. Küçük, “Bu sene 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını Bursa’da kutlayacağız. Yaklaşık 40 ülkeden 600’e yakın çocuk Bursa’ya gelecek. 15 Nisan’dan itibaren Bursa ve ilçelerinde büyük bir şenlik, büyük bir bayram olacak. Halkoyunları gösterileri, müzik dinletileri, akrobasi şovlarının yanı sıra pek çok sergiler olacak. Bursa yaklaşık 10 gün 23 Nisan ve öncesi olmak üzere bir büyük şenliğe, bir büyük bayrama ev sahipliği yapacak. Bu bayramı dünya çocuklarına armağan eden büyük önder Mustafa Kemal Atatürk ve O’nun silah arkadaşlarını minnetle ve rahmetle yad ediyoruz. Onlara teşekkür ediyoruz. Bütün çocukları Bursa’ya bekliyoruz, çok güzel bir hafta geçirecekler” dedi.
40. yılında, 40 ülkenin katılımı, Bursa’nın ev sahipliği ve TRT organizasyonuyla gerçekleştirilen 23 Nisan Çocuk Şenliği, 14-30 Nisan 2018 tarihleri arasında, il merkezi ve ilçelerde çeşitli etkinliklerle kutlanacak olup, “Fotoğraflarla 40. Yıl” Sergisi, Bursa Valisi ve Bursa belediye başkanı kabulleri, festival yürüyüşü, halk konserleri, ülke sokak gösterileri, çevre gezileri, spor ve oyun etkinlikleri, Ankara kabulleri, 23 Nisan Gala Gösterisi, TRT Halkoyunları özel “Türkiye’m” gösterisi, şenlik pikniği gibi etkinlikler yapılacak.

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