Uluslararası 32. Amatör Tiyatro Festivali'ne doğru

DENİZLİ (AA) - Denizli Büyükşehir Belediyesince düzenlenen 32. Uluslararası Amatör Tiyatro Festivali, 5-13 Mayıs'ta yapılacak.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Denizli Büyükşehir Belediyesinin bu yıl 32'ncisini yapacağı Uluslararası Amatör Tiyatro Festivali, 5 Mayıs Cumartesi günü gerçekleştirilecek kortej ile başlayacak.
Festivale bu yıl 6'sı yurt dışından olmak üzere 24 tiyatro grubu katılacak. Yurt içi ve yurt dışından Denizli'ye gelecek grupların yanında atölye çalışmalarının da olacağı festivalde 3 sokak oyunu grubu 16 gösteri yapacak, 21 tiyatro grubu ise 30 oyunu sahneye koyacak.
Tiyatro severlerin ücretsiz olarak izleyebileceği festivale Çetin Altay, Umut Oğuz, Serdar Orçin, Dilek Çelebi, Özer Tunca, Yunus Derli, İlter Baturay, Burcu Aksakal gibi oyuncuların yanı sıra yaklaşık 300 amatör tiyatro oyuncusu katılacak.
Ünlü sanatçıların atölye çalışmalarında tecrübe ve birikimlerini Denizlililerle paylaşacağı festivalde, kent merkezinin yanı sıra Acıpayam, Sarayköy, Tavas ve Çivril ilçelerinde de 8 farklı oyun tiyatroseverlerle buluşacak.
- "Amatör tiyatroların başkenti"
Açıklamada görüşlerine yer verilen Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, organizasyonun kentin marka değerine yakışır nitelikte devam ettiğini belirtti.
Belediyenin kültür ve sanata da büyük önem verdiğini vurgulayan Zolan, şöyle konuştu:
"Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak bu yıl 32'ncisini düzenleyeceğimiz Uluslararası Amatör Tiyatro Festivali ile bir kez daha amatör tiyatroların başkentine yakışır bir organizasyon ile tiyatroseverlerle buluşmanın heyecanı içerisindeyiz. Denizli'mizin kültürel ve sanatsal gelişimi için de elimizden geleni yapıyoruz. Çünkü Denizli'miz her şeyin en güzelini hak ediyor. Tüm hemşehrilerimizi bu güzel oyunlara davet ediyorum."
Başbakan Yıldırım'ın konuşması sırasında gözleri doldu
Son dakika! Rus savaş uçağı düştü
MEB 5 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapacak
WhatsApp kullananlar şimdi gerçekten yandı: Artık mesajlaşırken...
'Şerife Boz' tartışması büyüyor: Rölyefi ortaya çıktı
Taksim'de 'Fırça düşürme taktiği' ile turistlere kabusu yaşattılar
18 yaşındaki kızının çıplak fotoğrafları ortaya çıkınca...
Londra'da patlama! Çok sayıda yaralı var
Her anı görüntülendi! Ofiste aşka gelen çift ışıkları açık unutunca yakayı ele verdi
Gizemli kız bu kez mezarlığa gelmedi!
İngiltere'de göğüs taraması skandalı!
Selahattin Demirtaş'tan dikkat çeken mesaj
Merakla bekleniyordu! WhatsApp'a iki yeni bomba özellik geliyor!
'Günde 5 kez seks bile yetmiyordu'
Okuyucu Yorumları 0 yorum