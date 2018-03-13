Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 3400 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Türkiye Diyanet Vakfı tarafından düzenlenen "Uluslararası 4. İyilik Ödülleri" programında Türkiye'nin 81 ilinden gelen il müftülerine hitap etti. Konuşmasına "Dünyanın farklı ülkelerinden, kıtalarından Türkiye'ye teşrif eden bütün misafirlerimize 'hoş geldiniz' diyorum. Sizleri, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, milletin evinde, bu gazi mekanda ağırlamaktan şahsım, milletim adına büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Bu yıl dördüncüsünü tevdi ettiğimiz iyilik ödüllerinin ve İyilik Haftası'nın ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum." diyerek başlayan Erdoğan, ödül töreni için Diyanet teşkilatına da teşekkürlerini iletti. Erdoğan, dört sene önce "Dünyayı iyilik değiştirecek" sloganıyla bu çalışmaya öncülük eden eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'e de gayretleri için şükranlarını sundu.

Uluslararası İyilik Ödülleri'nin, ihdasından bu yana geçen sürede insanlar arasında bir iyilik halkasının oluşmasına vesile olduğuna inandığını belirten Erdoğan, şöyle devam etti: "Bunun yanında ödülümüz Diyanet İşleri Başkanlığımızın ve Türkiye Diyanet Vakfı'nın da en prestijli projelerinden biri haline geldi. Bu ödüller hem ülkemizde hem de dünyanın farklı köşelerinde gayret gösteren iyilik neferlerine umut, cesaret ve güç verdi. Bu ödüller vesilesiyle bizler de birbirinden değerli hayır faaliyetlerinden haberdar olduk, gerçekten göz yaşartıcı hikayelere şahitlik ettik. Etrafımızda yaşanan onca savaşa, şiddete ve insanı insanlığından utandıran vahşet görüntülerine rağmen, dünyanın dört bir ucundan gelen iyilik hikayeleriyle sevindik, gururlandık, ümitlerimizi tekrar yeşerttik. Gerek bu projenin serpilip büyümesine, gerekse şu muhteşem kardeşlik atmosferinin tesisine katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum." - "Gördüklerimiz bize istikbalimiz adına umut aşılıyor" Ödül alan hayat hikayelerine işaret eden Erdoğan, "İnsan olarak bizi diğer varlıklardan ayıran temel hasletlerin halen diri olduğunu gösteriyor. Buradan gördüklerimiz bize istikbalimiz adına umut aşılıyor, güven veriyor. Her biri diğerinden kıymetli bu hikayelerde halen iyilik pınarlarının çorak gönülleri sulamaya devam ettiğine şahit oluyoruz." dedi.

Erdoğan, bin 500 hikaye arasından seçilen, bu seneki ödüllere layık görülen, çevresinde "hayat tamircisi" olarak bilinen, engelli hayvanlara kendi imkanlarıyla bugüne kadar 200 protez yapan 22 yaşındaki Mardin Derikli Hasan Kızıl'ı tebrik etti. Eğitim, tarım ve çevre alanındaki özgün çalışmalarıyla Türk milletinin hayırseverliğini, Afrika'nın çorak topraklarına taşıyan Sevde Sevan Usak'ı tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi: "Kütüphaneye çevirdiği dükkanıyla mahallesindeki çocuklara kitap okuma aşkını aşılayan Üsküdarlı Kanber Bozan kardeşime, Kanada'nın Montreal şehrindeki küçük lokantalarını ihtiyaç sahipleri için Halil İbrahim sofrasına dönüştüren Yahya Hashemi ile Ala Abdelrazaq Jabur kardeşlerimi, 'komşusu açken tok yatan bizden değildir' hadisini rehber edinerek, kardeşlik seferberliğine öncülük eden Suriyeli muhacirlere ensar olan Doktor Mahmut Karaman beyfendiyi, yetim bir peygamberin ümmeti olarak yetim ve öksüzlere sahip çıkan, hayatını sürdürdüğü Amerika'da soğuk odalarda ölümü bekleyen onlarca çocuğa sıcak bir yuva sunan 'yetimlerin babası' Libyalı Muhammed Bzeek kardeşimi, vazife yaptığı tarihi Hasan Paşa Camisi'ni, sokak çocuklarının ve sokakta kalanların rehabilitasyon merkezine çeviren Levent Uçkan hocamızı... Velhasıl bu yıl iyilik ödüllerini tevcih ettiğimiz tüm kardeşlerimizi şahsım ve milletim adına gönülden tebrik ediyorum."