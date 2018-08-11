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Uluslararası 55. Troia Festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2018 15:23 | Son Güncelleme

Festival kapsamında düzenlenen "Troia'dan Bergama'ya 3. UNESCO Dünya Mirası Yolunda Bisiklet Turu"nda 100 bisikletli 220 kilometre pedal çevirecek

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de bu yıl 55'incisi düzenlenen "Uluslararası Troia Festivali" kapsamında, "Troia'dan Bergama'ya 3. UNESCO Dünya Mirası Yolunda Bisiklet Turu" başladı.

Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Troya Ören Yeri'ndeki törende yaptığı konuşmada, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2018'in "Troya Yılı" ilan edildiğini hatırlattı.

Etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür eden Gökhan, "Bu kapsamda, Troia'dan Bergama'ya 3. UNESCO Dünya Mirası Yolunda Bisiklet Turu etkinliğinin düzenlenmesi çok anlamlı." dedi.

Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç de bisiklet turunun çalışmalarına üç yıl önce başladıklarını dile getirerek, "İlk önce İzmir'in iki önemli dünya mirası Bergama ile Efes arasında bunu gerçekleştirdik. Önce Efes-Bergama, sonra Bergama-Efes arasında bisiklet turu yapıldı. Bu yıl da etkinliği Troia'ya taşıdık." diye konuştu.

Daha sonra 100 bisikletli, 220 kilometre pedal çevirerek ulaşacakları Bergama'ya gitmek üzere yola çıktı.

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Anahtar Kelimeler:
Çanakkale Uluslararası 55. Troia Festivali

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