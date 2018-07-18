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Uluslararası Adana Film Festivali hazırlıkları

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2018 12:47 | Son Güncelleme

Festival kapsamında genç sinemacı ve sanatseverler, Cannes Film Festivali bünyesindeki Uluslararası Eleştirmenler Haftası temsilcileriyle buluşacak

Adana'da 22-30 Eylül'de düzenlenecek 25. Uluslararası Adana Film Festivali'nde dünyanın en prestijli uluslararası film festivallerinden Cannes bünyesindeki Uluslararası Eleştirmenler Haftası temsilcileri, genç sinemacı ve sanatseverle bir araya gelecek.

Festival komitesinden yapılan açıklamaya göre, Cannes Film Festivali'nin Semaine de la Critique (Uluslararası Eleştirmenler Haftası) bölümü, festivalin bu yılki ortağı olarak belirlendi.

Film festivali kapsamında Charles Tesson'un direktörlüğündeki Uluslararası Eleştirmenler Haftası kısa film seçici kurulun iki üyesi, kısa filmcilerle fikir alışverişinde bulunacakları panele katılacak.

Cannes bünyesinde 1962'de başlayan Uluslararası Eleştirmenler Haftası, Türk ve yabancı birçok yönetmenin adını duyurduğu, yönetmenlerin ilk veya ikinci uzun metrajlı filmlerinin yarıştığı, böylece genç yeteneklerin keşfedildiği önemli bir platform olarak öne çıkıyor.

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