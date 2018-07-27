Uluslararası Adana Film Festivali hazırlıkları

"25'inci Uluslararası Adana Film Festivali"nin afişi hazırlandı.
Festival komitesinden yapılan açıklamaya göre, 22-30 Eylül'de düzenlenecek festivalin hazırlıklarına hız verildi.
"Uluslararası Kısa Film Yarışması, Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması, Ulusal Öğrenci Kısa Film Yarışması ve Adana Kısa Film Yarışması" ana kategorilerinde organize edilecek festival öncesinde, her yıl büyük önem verilen ve festivalin ruhunu yansıtması amacıyla hazırlanan afiş de son halini aldı.
Afişte, Sabancı Merkez Camisi, Şar Antik Kenti, Yılan Kale, Tarihi Büyüksaat ve Varda Köprüsü gibi kentin tarihi ve kültürel değerlerini temsil eden eser ve kalıntıların silüetleri yer aldı.
Afişte ayrıca, Türk sinemasına emek harcamış ve hayatını kaybetmiş çok sayıda sanatçının da portre fotoğraflarına yer verildi.
- "Ülkemizin tanıtımına önemli katkı sağlıyor"
Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, yaklaşık 2 ay sonra başlayacak festivale dair heyecanın kenti sarmaya başladığını belirtti.
Sözlü, festivalin Türkiye'nin en önemli sinema organizasyonlarından biri olma özelliğini her yıl üzerine ekleyerek taşımaya ve büyütmeye devam ettiğini bildirerek, şunları kaydetti:
"Adana Film Festivali, Adanamızın ve ülkemizin tanıtımına önemli katkı sağlıyor. Biz de festival aracılığıyla naçizane Türk sinemasına destek veriyoruz. Bu yıl festivalin daha geniş bir kitleye ulaşacağına, böylece Adana ile Türkiye'yi, sanat aracılığıyla dünyaya daha etkin bir şekilde tanıtmaya devam edeceğimize inancım tam."
25'inci Uluslararası Adana Film Festivali Direktörü İsmail Dikilitaş da bu yıl 5 ana yarışma kategorisi kapsamında 40'a yakın Altın Koza ödülü verileceğini belirterek, Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması'na 110 ülkeden 3 bin 111 film başvurusu yapılmasının, dünyanın festivale ilgisini açık şekilde gösterdiğini bildirdi.
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