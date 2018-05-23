Uluslararası Af Örgütü heyeti 14 yıl sonra Özbekistan'da

TAŞKENT(AA) - Uluslararası Af Örgütü, 14 yıl aradan sonra ilk defa incelemelerde bulunmak üzere Özbekistan'a geldi.

Özbekistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Af Örgütü'nün Doğu Avrupa ve Orta Asya sorumlusu Marie Strasers ve beraberindeki heyet görüşmelerde bulunmak üzere Özbekistan'a geldi.

Açıklamaya göre, Marie Strasers ve beraberindeki Uluslararası Af Örgütü heyeti, ülkedeki temasları kapsamında Dışişleri, Adalet ve Eğitim bakanlıkları, Cumhuriyet Başsavcılığı, Yüksek Mahkeme, İnsan Hakları Milli Merkezi, Sivil Toplumu Geliştirme Kurumu, Parlamentonun İnsan Hakları Temsilcisi ve ülkedeki sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle bir araya gelecek.

Heyet ayrıca, Taşkent Hukuk Üniversitesini de ziyaret ederek öğrenci ve öğretim görevlileriyle görüşecek.

Uluslararası Af Örgütü heyeti en son 2004'te merhum Cumhurbaşkanı İslam Kerimov döneminde Taşkent'te düzenlenen bir toplantı için ülkeye gelirken, daha sonra örgütün ülkeyi ziyaret etmeye ilişkin talebine Özbek makamlarınca olumlu cevap verilmemişti.

Daha önce Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov, önceki dönemlerde ülkeye giriş izni alamayan uluslararası insan hakları kuruluşlarının ülkeye gelebileceklerini açıklamıştı. Bunun üzerine İnsan Hakları İzleme Örgütü martta ülkede incelemelerde bulunmuştu.

