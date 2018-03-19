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Uluslararası Ahmet Hamdi Tanpınar Sempozyumu ESOGÜ’de başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2018 15:27 | Son Güncelleme

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) ile ESOGÜ Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezinin (ESTÜDAM) birlikte düzenlediği ve iki gün sürecek “Uluslararası Ahmet Hamdi Tanpınar Sempozyumu” ESOGÜ Kongre ve Kültür Merkezi’nde başladı.Sempozyumun açılışında konuşan ESTÜDAM Müdürü Prof.

Uluslararası Ahmet Hamdi Tanpınar Sempozyumu ESOGÜ’de başladı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) ile ESOGÜ Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezinin (ESTÜDAM) birlikte düzenlediği ve iki gün sürecek “Uluslararası Ahmet Hamdi Tanpınar Sempozyumu” ESOGÜ Kongre ve Kültür Merkezi’nde başladı.
Sempozyumun açılışında konuşan ESTÜDAM Müdürü Prof. Dr. Hilmi Özden yurt dışından gelen misafirlere özellikle katılımları için teşekkür ederken, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın milli ve evrensel özelliğinin yabancı konukların katılımını daha da anlamlı kıldığını söyledi. Sempozyumun mimarı ve fikir babasının Prof. Dr. İbrahim Şahin olduğunu belirten Özden, Prof. Dr. Şahin’in daha önce düzenlenen Uluslararası Cengiz Dağcı Sempozyumu ile Uluslararası Cengiz Aytmatov Sempozyumu’nun da mimarı olduğunu ifade etti.
Prof. Dr. İbrahim Şahin’in yanı sıra TÖMER Müdürü Prof. Dr. Ferruh Ağca ve sempozyumun düzenlenmesine emeği geçen herkese teşekkür eden Prof. Dr. Hilmi Özden, konuşmasının devamında ESTÜDAM VE TÖMER’in faaliyetleri hakkında kısaca bilgi verdi.

“Türk edebiyatının kırılmalar yaşadığı bir çağın çığır açan yazarı”
ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Gönen ise, konuşmasına 103’üncü yıldönümünü geride bırakılan 18 Mart Çanakkale Zaferi ile 18 Mart Afrin Zaferi’ni kutlayarak ülkeye, millete ve hayırlı olmasını dileyerek başladı. Türk edebiyatının en önemli değerlerinden biri olan Ahmet Hamdi Tanpınar’ı tanımak, tanıtmak ve anlatmak üzere düzenlenen böyle bir sempozyuma ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Gönen, şair, romancı, deneme yazarı, tenkitçi, edebiyat tarihçisi, fikir ve sanat adamı yönleriyle Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Türk edebiyatının en önemli şahsiyetlerinden biri olduğunu söyledi. Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Türk edebiyatının kırılmalar yaşadığı bir çağın çığır açan, edebiyat geleneğine dair köklü düşünceleri olan bir yazarı olduğunu belirten Prof. Dr. Hasan Gönen, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın hem edebiyat araştırmacısı hem de şair, romancı, hikayeci, denemeci bir edebiyat sanatçısı olarak gelenekle ilgili özgün düşünceler ürettiğini ve uyguladığını ifade etti.

“Her şeyden önce içinde yaşadığı memleketin meselelerine eğilmiş”
Ayrıca Ahmet Hamdi Tanpınar’ın özellikle dili kullanma biçimi ve bu konudaki ustalığıyla birbirinden önemli eserler bıraktığını belirten Prof. Dr. Hasan Gönen, Tanpınar’ın eserlerinde hem edebiyat estetiği açısından hem de bu eserlerin arkasındaki zengin kültür ve sanat birikimiyle çağdaşlarının arasında farklı bir yer edindiğini belirtti. Ahmet Hamdi Tanpınar’ın her şeyden önce içinde yaşadığı memleketin meselelerine eğilmiş bir Türk aydını sıfatıyla önemli bir düşünürümüz olduğunu belirten Prof. Dr. Hasan Gönen, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın çeşitli fikir akımları karşısında yeni Türkiye’nin durumunu kavramaya gayret ettiğini, mesleği dolayısıyla edebiyat, sanat ve estetik meseleleri kadar siyaset ve ekonomi konularıyla ilgili düşüncelerini de dile getirdiğini ifade etti. Rektör Gönen, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın eserlerinde özellikle Türk toplumunun o yıllarda içinde bulunduğu medeniyet karmaşasını çok güzel ifade ettiğini ve bu durum sonucu toplumun yaşadığı kararsızlığın Tanpınar’ın eserlerinde vücut bulduğunu söyleyerek, Türk edebiyatının en kültürlü, sanatkar ilim ve fikir adamlarından Ahmet Hamdi Tanpınar’ın anılması ve hatırasının yaşatılması adına düzenlenen böyle faaliyetlerin Türk kültür ve edebiyatı açısından son derece önemli olduğunu bildirdi.
Prof. Dr. Hasan Gönen, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın eserleri üzerinde çalışmalar yapmış birbirinden değerli katılımcıların bir araya gelerek bilgi ve görüş alışverişinde bulunacağı sempozyumun düzenlenmesine emeği geçen herkese başta TÖMER Müdürü Prof. Dr. Ferruh Ağca ve ESTÜDAM Müdürü Prof. Dr. Hilmi Özden olmak üzere teşekkür ederken, sempozyumun verimli ve ufuk açıcı geçmesini diledi.
Öte yandan Uluslararası Ahmet Hamdi Tanpınar Sempozyumu açılış oturumu, yazar Beşir Ayvazoğlu’nun “Tanpınar, Hümanizma ve Türk Rönesansı” başlıklı sempozyum açılış bildirisini sunmasıyla sona erdi. Sempozyumun ilk günü öğleden sonraki oturumlarla devam etti.

Uluslararası Ahmet Hamdi Tanpınar Sempozyumu ESOGÜ’de başladı

Uluslararası Ahmet Hamdi Tanpınar Sempozyumu ESOGÜ’de başladı

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