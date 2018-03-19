Uluslararası Ahmet Hamdi Tanpınar Sempozyumu ESOGÜ’de başladı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) ile ESOGÜ Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezinin (ESTÜDAM) birlikte düzenlediği ve iki gün sürecek “Uluslararası Ahmet Hamdi Tanpınar Sempozyumu” ESOGÜ Kongre ve Kültür Merkezi’nde başladı.

Sempozyumun açılışında konuşan ESTÜDAM Müdürü Prof. Dr. Hilmi Özden yurt dışından gelen misafirlere özellikle katılımları için teşekkür ederken, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın milli ve evrensel özelliğinin yabancı konukların katılımını daha da anlamlı kıldığını söyledi. Sempozyumun mimarı ve fikir babasının Prof. Dr. İbrahim Şahin olduğunu belirten Özden, Prof. Dr. Şahin’in daha önce düzenlenen Uluslararası Cengiz Dağcı Sempozyumu ile Uluslararası Cengiz Aytmatov Sempozyumu’nun da mimarı olduğunu ifade etti.

Prof. Dr. İbrahim Şahin’in yanı sıra TÖMER Müdürü Prof. Dr. Ferruh Ağca ve sempozyumun düzenlenmesine emeği geçen herkese teşekkür eden Prof. Dr. Hilmi Özden, konuşmasının devamında ESTÜDAM VE TÖMER’in faaliyetleri hakkında kısaca bilgi verdi.

“Türk edebiyatının kırılmalar yaşadığı bir çağın çığır açan yazarı”

ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Gönen ise, konuşmasına 103’üncü yıldönümünü geride bırakılan 18 Mart Çanakkale Zaferi ile 18 Mart Afrin Zaferi’ni kutlayarak ülkeye, millete ve hayırlı olmasını dileyerek başladı. Türk edebiyatının en önemli değerlerinden biri olan Ahmet Hamdi Tanpınar’ı tanımak, tanıtmak ve anlatmak üzere düzenlenen böyle bir sempozyuma ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Gönen, şair, romancı, deneme yazarı, tenkitçi, edebiyat tarihçisi, fikir ve sanat adamı yönleriyle Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Türk edebiyatının en önemli şahsiyetlerinden biri olduğunu söyledi. Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Türk edebiyatının kırılmalar yaşadığı bir çağın çığır açan, edebiyat geleneğine dair köklü düşünceleri olan bir yazarı olduğunu belirten Prof. Dr. Hasan Gönen, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın hem edebiyat araştırmacısı hem de şair, romancı, hikayeci, denemeci bir edebiyat sanatçısı olarak gelenekle ilgili özgün düşünceler ürettiğini ve uyguladığını ifade etti.