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Uluslararası Altın Kayısı Satranç Turnuvası

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2018 20:00 | Son Güncelleme

Malatya'da düzenlenen turnuva 10 ülkeden 500'ün üzerinde sporcunun katılımıyla başladı - Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay: - "Türkiye’nin her tarafında son yıllarda satranç rüzgarı esiyor. Bunun için destek veren herkese teşekkür ediyorum"

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Malatya Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Satranç Federasyonu iş birliğiyle 6'ncısı düzenlenen Uluslararası Altın Kayısı Satranç Turnuvası başladı.

Yurt dışından da ilginin olduğu turnuvaya 500'ün üzerinde sporcu katıldı.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Malatya Sanat Merkezi'nde düzenlenen turnuvanın açılışında yaptığı konuşmada, belediye olarak sosyal, kültürel ve spor etkinliklerine çok önem verdiklerini söyledi.

Klasik belediyecilik hizmetlerinin ötesinde kültürel, sosyal ve çevresel hizmetler yapmaya çalıştıklarına dikkati çeken Polat, "Satranç turnuvası da çocuklarımız ve gençlerimiz için çok önemli bir spordur. Bir yandan çocuklarımız, gençlerimiz eğlenecek ama diğer taraftan da zekalarını geliştirip, alternatif düşünme kapasitelerini geliştirmiş olacak." dedi.

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay da satrancın yaygınlaşmasında yerel yönetimlerin desteğinin önemini vurgulayarak, Türkiye'nin farklı illerinde turnuvalar düzenlediklerini dile getirdi.

Tulay, 900 bin lisanslı sporcuları bulunduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin her tarafında son yıllarda satranç rüzgarı esiyor. Bunun için destek veren herkese teşekkür ediyorum. Özellikle Malatya'da siyasi erkan bizi her zaman çok hoş karşıladı ve hemen hemen her talebimizi yerine getirdi. Bugün Türkiye Satranç Federasyonu için bir ilk olan 7. Malatya Uluslararası Altın Kayısı Satranç Turnuvası için Uğur Polat ile protokol imzaladık. Hayırlı olsun. Çok önemli bir katılım var. Malatya, turnuvaya gelmek isteyenler açısından çok önemli. 45 il, 10 ülke ve 500’ün üzerinde katılım var."

Konuşmalarına ardından turnuva başladı. Bazı sporcuların ilk hamlesini AK Parti Malatya milletvekilleri Ahmet Çakır ve Bülent Tüfenkci ile Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar yaptı.

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Hacı Uğur Polat Malatya Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tülay Uluslararası Altın Kayısı Satranç turnuvası

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