Gençlik ve Spor Bakanlığı, Malatya Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Satranç Federasyonu iş birliğiyle 6'ncısı düzenlenen Uluslararası Altın Kayısı Satranç Turnuvası başladı.
Yurt dışından da ilginin olduğu turnuvaya 500'ün üzerinde sporcu katıldı.
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Malatya Sanat Merkezi'nde düzenlenen turnuvanın açılışında yaptığı konuşmada, belediye olarak sosyal, kültürel ve spor etkinliklerine çok önem verdiklerini söyledi.
Klasik belediyecilik hizmetlerinin ötesinde kültürel, sosyal ve çevresel hizmetler yapmaya çalıştıklarına dikkati çeken Polat, "Satranç turnuvası da çocuklarımız ve gençlerimiz için çok önemli bir spordur. Bir yandan çocuklarımız, gençlerimiz eğlenecek ama diğer taraftan da zekalarını geliştirip, alternatif düşünme kapasitelerini geliştirmiş olacak." dedi.
Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay da satrancın yaygınlaşmasında yerel yönetimlerin desteğinin önemini vurgulayarak, Türkiye'nin farklı illerinde turnuvalar düzenlediklerini dile getirdi.
Tulay, 900 bin lisanslı sporcuları bulunduğunu aktararak, şunları kaydetti:
"Türkiye'nin her tarafında son yıllarda satranç rüzgarı esiyor. Bunun için destek veren herkese teşekkür ediyorum. Özellikle Malatya'da siyasi erkan bizi her zaman çok hoş karşıladı ve hemen hemen her talebimizi yerine getirdi. Bugün Türkiye Satranç Federasyonu için bir ilk olan 7. Malatya Uluslararası Altın Kayısı Satranç Turnuvası için Uğur Polat ile protokol imzaladık. Hayırlı olsun. Çok önemli bir katılım var. Malatya, turnuvaya gelmek isteyenler açısından çok önemli. 45 il, 10 ülke ve 500’ün üzerinde katılım var."
Konuşmalarına ardından turnuva başladı. Bazı sporcuların ilk hamlesini AK Parti Malatya milletvekilleri Ahmet Çakır ve Bülent Tüfenkci ile Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar yaptı.
ABD'nin İran'a yaptırımları başlıyor! Türkiye ile yeni krizleri başlatabilir (Dolardan tarihi rekor)
Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Hocam' dediği Ömer Öztürk'ten, Cübbeli Ahmet Hoca'nın sözlerine sert cevap: Senin şeyhin kim de ona sorulacak!
CHP'de 'Kurultay yok' kararından sonra muhaliflerden ilk açıklama
Çocuklarının önünde soyunan adama silahını doğrultup...
CHP'den son dakika açıklaması: Kurultay yok
Atı kamyonun arkasına bağlayıp sürüklediler... Ankara'da kan donduran görüntü!
Muğla'nın Marmaris ilçesine mega misafir! Herkes onu izledi
Suruç'ta PKK'lıların saldırısına uğrayan AK Parti Milletvekili İbrahim Yıldız'a acı haber! Amcasını da kaybetti!
Bu düğünde herkes ikiz! Kim, kimin eşi? Anlamak mümkün değil
Tam 1.8 kilo! Midesinden çıkanı görenler gözlerine inanamadı
Güçlü manyetik alana sahip gezegene benzer gök cismi keşfedildi
Yerel yerleştirme ve LGS nakil tercih işlemleri başlıyor! İşte e-okul nakil başvuru kılavuzu, tercih listeleri, taban puanlar ve boş kontenjanlar
Okuyucu Yorumları 0 yorum