Tulay, 900 bin lisanslı sporcuları bulunduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin her tarafında son yıllarda satranç rüzgarı esiyor. Bunun için destek veren herkese teşekkür ediyorum. Özellikle Malatya'da siyasi erkan bizi her zaman çok hoş karşıladı ve hemen hemen her talebimizi yerine getirdi. Bugün Türkiye Satranç Federasyonu için bir ilk olan 7. Malatya Uluslararası Altın Kayısı Satranç Turnuvası için Uğur Polat ile protokol imzaladık. Hayırlı olsun. Çok önemli bir katılım var. Malatya, turnuvaya gelmek isteyenler açısından çok önemli. 45 il, 10 ülke ve 500’ün üzerinde katılım var."

Konuşmalarına ardından turnuva başladı. Bazı sporcuların ilk hamlesini AK Parti Malatya milletvekilleri Ahmet Çakır ve Bülent Tüfenkci ile Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar yaptı.