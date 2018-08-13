Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali'ne doğru

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, "Kültürel Miras ve Korumacılık" temasıyla 6-8 Eylül tarihlerinde düzenlenecek "19. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali" kapsamında gerçekleştirilen belgesel film yarışmasında finale kalan eserler açıklandı.
Festival sekretaryasından yapılan yazılı açıklamaya göre, başvurusu alınan 63 belgesel filmden kriterlere uygun olan 21 profesyonel, 21 amatör olmak üzere 42 eser elemelere katıldı.
Elemeler sonunda Deniz Girginkoç Nazik'in "Sürünün Zor Yolculuğu", Neslihan Semerci'nin "Kıymetli Bir Bina Öyküsü", Sezer Ağgez'in "Dişe Diş, Söze Söz", Tayfun Tanju Kara'nın "Anadolu Kadınları Teşkilatı Baciyan-i RUM", Zeki Koyuncu'nun "Pelikül", Zeki Koyuncu-Hasan Akıncı yönetmenliğindeki "Nakavt" ve Zeynep Südinç'in "Peki Şimdi Nereye?" isimli eserleri finale kaldı.
Finale kalan eserler arasında profesyonel ve amatör dalda birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödülleri ile Süha Arın Özel Ödülü'ne layık görülen isimler düzenlenecek törenle açıklanacak.
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