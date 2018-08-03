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Uluslararası Antalya Film Festivali'ne doğru

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2018 15:31 | Son Güncelleme

Bu yıl 55'incisi düzenlenecek "Uluslararası Antalya Film Festivali"nin yarışma başvuruları başladı

Antalya Büyükşehir Belediyesince bu yıl 55'incisi düzenlenecek "Uluslararası Antalya Film Festivali"nin yarışma başvuruları başladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 29 Eylül-5 Ekim'de 55'incisi gerçekleştirilecek Uluslararası Antalya Film Festivali'nde yarışmak isteyen uzun metraj filmler için başvuru yapılabilinecek.

Antalya'yı küresel sinema endüstrisinin merkezlerinden biri haline getirmek, Türk sinemasının dünyaya açılımını desteklemek, sanat değeri yüksek ve nitelikli filmleri sinemaseverlerle buluşturmak için geçen yıl "Ulusal" ve "Uluslararası" kategoriler birleştirildi.

Bütün filmlerin tek bir kategoride yer alacağı yarışmaya son başvuru tarihi ise 24 Ağustos olarak açıklandı.

Festivalde yarışmak isteyen uzun metraj filmler için yönetmelik ve başvuru formları, festivalin resmi internet sitesi www.antalyaff.com adresinde yayımlandı.

- En iyi filme 50 bin avro ödül

Yarışma sonunda "En İyi film", "En İyi Yönetmen", "En İyi Kadın Oyuncu", "En İyi Erkek Oyuncu", "Jüri Özel Ödülü", "Dr. Avni Tolunay İzleyici Ödülü", "Behlül Dal Ödülü" ile "Onur Ödülleri" olmak üzere 8 kategoride ödül dağıtılacak.

Festivalde, en iyi film Altın Portakal Heykelciği ve 50 bin avro ödülün sahibi olacak.

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Antalya film festivali Uluslararası Antalya Film Festivali yarışma başvuruları

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