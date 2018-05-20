Bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Uluslararası Antalya Gençlik Festivali, 5 ülkeden 150 gencin katılımıyla yapıldı.
Antalya Valiliğinin desteklediği Antalya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle Folklor, Müzik, Gençlik Derneği (FOMGED)'nin düzenlediği Uluslararası Antalya Gençlik Festivali'ne, Romanya, Estonya, Moğolistan, Kazakistan ve Türkiye'den 150 genç katıldı.
Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen festivalde gençler, ülkelerine özgü kıyafet ve müziklerle gösteri sundu. Yerli ve yabancı turistler tarafından ilgiyle izlenen gösteri beğeni topladı.
Ayrıca etkinlikte Moğolistan'dan gelen bir grubun söylediği "Sev kardeşim" şarkısı, gösteriyi izleyenler tarafından ayakta alkışlandı.
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