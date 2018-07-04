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"Uluslararası Arakanlı Müslümanlar İstişare Toplantısı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2018 15:30 | Son Güncelleme

Bölgedeki insani koşulların iyileştirilmesine yönelik güçlüklerin ele alınması amacıyla fikirdaş ülkeler ile bölgede etkin uluslararası kuruluşların temsilcilerinin katılacağı toplantı, 6 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek

Dışişleri Bakanlığı, 6 Temmuz'da Ankara’da “Uluslararası Arakanlı Müslümanlar İstişare Toplantısı" düzenleneceğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin, Arakanlı Müslümanların içinde bulunduğu insani krizin çözüme kavuşturulmasına yönelik çabalara katkılarını sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "Bu kapsamda ülkemizce, bölgede insani koşulların iyileştirilmesine yönelik güçlükleri ele almak amacıyla fikirdaş ülkeler ile bölgede etkin uluslararası kuruluşların temsilcilerinin katılımıyla 6 Temmuz 2018'de Ankara’da 'Uluslararası Arakanlı Müslümanlar İstişare Toplantısı' düzenlenecektir." ifadesi yer aldı.

Toplantıya, Sağlık Bakanlığı, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD), Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Kızılay’ın yanı sıra sahada çalışan Türk sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin de katılacağı kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
arakanlı müslümanlar Dışişleri Bakanlığı

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