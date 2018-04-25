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Uluslararası Arap Romanı Ödülü "İkinci Köpek Savaşı"yla Nasrallah'ın

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2018 21:09 | Son Güncelleme

Uluslararası Arap Romanı Ödülü "İkinci Köpek Savaşı"yla Nasrallah'ın

ABU DABİ (AA) - Arap dünyasının saygın edebiyat ödülü 'Arabic Booker' adıyla bilinen 11. Uluslararası Arap Romanı Ödülü'nün sahibi "İkinci Köpek Savaşı" romanıyla Filistin asıllı Ürdünlü yazar İbrahim Nasrallah'ın oldu.

Uluslararası Arap Romanı Ödülü'nün internet sitesinde yer alan habere göre, 2018 yılı ödülünü Filistin asıllı Ürdünlü yazar Nasrallah kazandı.

Ödül, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de düzenlenen törenle sahibini buldu.

Jüri Başkanı İbrahim Seafin, törende yaptığı konuşmada, romanın toplumsal dönüşümleri ve olayları ilginç ve ilgi çekici bir şekilde bilimsel kurguyla ele aldığını belirtti.

Seafin, eserin, toplumdaki bozulmalar ile insani ve ahlaki değerlerden yoksun bir şekilde insanların canını ticarete döken acımasız şiddetin tohumlarına odaklandığını aktardı.

Yedi romanın aday olduğu ödül töreninde kazanan yazara 50 bin dolar verilirken, eseri de İngilizceye tercüme edilecek. Diğer adayların her birine ise 10'ar bin dolar hediye edildi.

- Nasrallah kimdir?

Nasrallah, 1948'de İsrail tarafından topraklarından çıkarılan ve Ürdün'e göç eden Filistinli bir anne babanın çocuğu olarak 1954'te Ürdün'ün başkenti Amman'da dünyaya geldi.

Çocukluk ve gençliğini Amman'daki Vahdat Mülteci Kampı'nda geçirdi. Akademik hayatına Suudi Arabistan'da öğretmen olarak başladı. Daha sonra Ürdün'e döndü ve gazeteci olarak çalıştı.

Yazarlığa 2006 yılında başladı. Dört romanı ve bir şiir kitabı İngilizceye çevrildi. Bu eserlerinden bazıları daha önce Uluslararası Arap Romanı Ödülü'ne aday olmuştu.

"İkinci Köpek Savaşı" adlı eseri, son bir yılda 14 farklı Arap ülkesinde yazılan 124 roman arasından en iyisi seçildi.

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Arabic Booker İbrahim Nasrallah Uluslararası Arap Romanı Ödülü

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