ABU DABİ (AA) - Arap dünyasının saygın edebiyat ödülü 'Arabic Booker' adıyla bilinen 11. Uluslararası Arap Romanı Ödülü'nün sahibi "İkinci Köpek Savaşı" romanıyla Filistin asıllı Ürdünlü yazar İbrahim Nasrallah'ın oldu.

Uluslararası Arap Romanı Ödülü'nün internet sitesinde yer alan habere göre, 2018 yılı ödülünü Filistin asıllı Ürdünlü yazar Nasrallah kazandı.

Ödül, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de düzenlenen törenle sahibini buldu.

Jüri Başkanı İbrahim Seafin, törende yaptığı konuşmada, romanın toplumsal dönüşümleri ve olayları ilginç ve ilgi çekici bir şekilde bilimsel kurguyla ele aldığını belirtti.

Seafin, eserin, toplumdaki bozulmalar ile insani ve ahlaki değerlerden yoksun bir şekilde insanların canını ticarete döken acımasız şiddetin tohumlarına odaklandığını aktardı.

Yedi romanın aday olduğu ödül töreninde kazanan yazara 50 bin dolar verilirken, eseri de İngilizceye tercüme edilecek. Diğer adayların her birine ise 10'ar bin dolar hediye edildi.

- Nasrallah kimdir?