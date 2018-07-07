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Uluslararası Artistik Yüzme Turnuvası Antalya'da sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2018 11:34 | Son Güncelleme

Uluslararası Artistik Yüzme Turnuvası Antalya'da sürüyor

Antalya'da düzenlenen Uluslararası Artistik Yüzme Turnuvası'nda ikinci gün müsabakaları başladı.

Süleyman Erol Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen turnuvaya, Türkiye, Gürcistan, Ukrayna, Rusya ve Avusturya'dan 120 sporcu katılıyor.

Türkiye Artistik Yüzme Milli Takımı'nın 21 sporcuyla temsil edildiği turnuva, akşam gerçekleştirilecek ödül töreniyle sona erecek.

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Antalya Artistik yüzme Uluslararası Artistik Yüzme Turnuvası yüzme

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