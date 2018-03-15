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Uluslararası Avcılar Sempozyumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2018 13:17 | Son Güncelleme

CHP Genel Sekreteri Hamzaçebi: - "Ülkeler ve uluslar birbirine yakınlaşmakta. Ulusların birbirine yaklaştığı bir yüzyılda kentlerin yarışı öne çıkmaktadır. Bu yüzyıl ülkelerden ziyade kentlerin yarışacağı bir dönem. Böylesi bir süreçte İstanbul gibi 3 imparatorluğa başkentlik yapmış bir kentin önemi ortaya çıkıyor"

İSTANBUL (AA) - CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi, "Ülkeler ve uluslar birbirine yakınlaşmakta. Ulusların birbirine yaklaştığı bir yüzyılda kentlerin yarışı öne çıkmaktadır. Bu yüzyıl ülkelerden ziyade kentlerin yarışacağı bir dönem. Böylesi bir süreçte İstanbul gibi 3 imparatorluğa başkentlik yapmış bir kentin önemi ortaya çıkıyor." dedi.

Hamzaçebi, Avcılar Belediyesi'nin Barış Manço Kültür Merkezi'nde "Bütün Yollar Avcılar'dan Geçer" başlığıyla düzenlediği "Uluslararası Avcılar Sempozyumu"nda konuştu.

"Kentleşme ve İstanbul'un Sorunları" başlıklı sunum yapan Hamzaçebi, ulusun tarihsel yönünün daima Batı olduğunu belirterek, "Orta Asya'dan Anadolu'ya gelmişiz. Buradan da Balkanlar'a geçmişiz. Daima Batı olmuş. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ulusumuza en büyük hediyesi Türkiye Cumhuriyeti de yönünü Batılılaşma olarak ortaya koyan modernleşme projesidir. O nedenle bütün yollar Avcılar'dan geçen başlığı çok önemli." diye konuştu.

Hamzaçebi, 21. yüzyılda küreselleşmenin yoğun şekilde görüldüğünü ifade ederek, şunları kaydetti:

"Ülkeleri birbirinden ayıran coğrafi sınırlar adeta ortadan kalkmakta. Ülkeler ve uluslar birbirine yakınlaşmakta. Ulusların birbirine yaklaştığı bir yüzyılda kentlerin yarışı öne çıkmaktadır. Bu yüzyıl ülkelerden ziyade kentlerin yarışacağı bir dönem. Böylesi bir süreçte İstanbul gibi 3 imparatorluğa başkentlik yapmış bir kentin önemi ortaya çıkıyor. Ne kadar hırpalanmış ve yorgun düşmüş olsa da İstanbul olağanüstü bir kent. Kimliği canlandırıldığında İstanbul sadece Türkiye'nin değil dünyanın en güzel kenti olacaktır. Buna yürekten inanıyorum."

Yeni çağda sürdürülebilir kalkınma kavramının büyük önem taşıdığını dile getiren Hamzaçebi, bu kavramın sadece ekonomik değil, sosyal ve çevresel faktörleri de kapsaması gerektiğini söyledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz ise şehirciliğin üzerinde en fazla durulması gereken konu olduğunu dile getirdi.

Kent anlayışının Doğu toplumlarında gelişmediğini anlatan Yılmaz, "Bugün buradan başlayın, 'Ana gibi yar Bağdat gibi diyar olmaz.' diyorlar ya. Bağdat'a gidin hiçbir yapısını beğenmezsiniz. Şam'a gidin hiçbir yapısını beğenmezsiniz. Doğru dürüst bir ev yoktur. Kaleler, surlar, bazı mezarlar vardır. Ama gördüğünüzde şok olacağınız çok şey yoktur. İslamabad'dan tutun Yeni Delhi'ye kadar doğru dürüst bir şehir kültürü göremezsiniz. Avrupa'da 300-400 yıl önce kurulan evlerin hala kullanımda olduğunu görürsünüz." diye konuştu.

Yılmaz, dünyanın artık yerleşik olunca gelişen bir hal aldığını belirterek, medeniyetin ve kentin geliştirilmesinin önemine işaret etti.

Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli ise selamlama konuşmasında sempozyuma katılanlara ve emek verenlere teşekkürlerini iletti.

İki gün sürecek sempozyumda Avcılar ilçesinin tarihi, coğrafi, sosyal ve kültürel gelişim süreçlerine ilişkin birçok sunum gerçekleştirilecek.

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Akif Hamzaçebi Avcılar Uluslararası Avcılar Sempozyumu

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