Uluslararası Avrupa Çalışmaları Merkezi heyeti İstanbul'da

İSTANBUL (AA) - Uluslararası Avrupa Çalışmaları Merkezi (CIFE) yetkilileri ve öğrencilerinden oluşan heyetin İstanbul'a gelişi dolayısıyla Fransız Sarayı'nda resepsiyon verildi.

Fransa'nın İstanbul Başkonsolosu Bertrand Buchwalter'ın ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona, Bilgi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Serkant Ali Çetin, CIFE yetkilileri ve öğrenciler katıldı.

Bertrand Buchwalter, burada yaptığı açıklamada, 1963'te kurulan CIFE kapsamında kurucu ülkeler Fransa, Belçika ve İtalya'da eğitim kurumları oluşturulduğunu anlattı.

CIFE'in 2003'te İstanbul'da bir program kurmaya karar verdiğini dile getiren Buchwalter, "O zaman Bahçeşehir Üniversitesi ile işbirliği yapıldı. Daha sonra Bilgi Üniversitesi ile faaliyetler sürdürüldü. 2016-2017'de kısa bir ara verildi. Şimdi yeniden başlayacak ve bu geri dönüşü kutlamak için bir araya geldik. Öğrenciler 1 hafta İstanbul'da çeşitli temaslarda bulunuyor." dedi.

Buchwalter, program kapsamında öğrencilerin 1 yıl içinde 3 farklı şehirde bulunduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Öğrencilerimiz bu sene Fransa, İtalya ve Tunus'ta. Ama artık seneye İstanbul'a da gelecek ve 3 ay boyunca Bilgi Üniversitesi'nde olacak. Avrupa-Akdeniz'den bahsederken ve bunların üzerinde çalışırken İstanbul'da olmak şart. Program başladığından bu yana 200'den fazla Türk öğrenci de CIFE programı içerisinde yer aldı. Bu önemli bir kaynaşma aracı. Bizim için de Türkiye'yi Avrupa gündeminde tutmak çok önemli."

