Uluslararası Avrupa Çalışmaları Merkezi heyeti İstanbul'da

İSTANBUL (AA) - Uluslararası Avrupa Çalışmaları Merkezi (CIFE) yetkilileri ve öğrencilerinden oluşan heyetin İstanbul'a gelişi dolayısıyla Fransız Sarayı'nda resepsiyon verildi.
Fransa'nın İstanbul Başkonsolosu Bertrand Buchwalter'ın ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona, Bilgi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Serkant Ali Çetin, CIFE yetkilileri ve öğrenciler katıldı.
Bertrand Buchwalter, burada yaptığı açıklamada, 1963'te kurulan CIFE kapsamında kurucu ülkeler Fransa, Belçika ve İtalya'da eğitim kurumları oluşturulduğunu anlattı.
CIFE'in 2003'te İstanbul'da bir program kurmaya karar verdiğini dile getiren Buchwalter, "O zaman Bahçeşehir Üniversitesi ile işbirliği yapıldı. Daha sonra Bilgi Üniversitesi ile faaliyetler sürdürüldü. 2016-2017'de kısa bir ara verildi. Şimdi yeniden başlayacak ve bu geri dönüşü kutlamak için bir araya geldik. Öğrenciler 1 hafta İstanbul'da çeşitli temaslarda bulunuyor." dedi.
Buchwalter, program kapsamında öğrencilerin 1 yıl içinde 3 farklı şehirde bulunduğunu belirterek, şunları söyledi:
"Öğrencilerimiz bu sene Fransa, İtalya ve Tunus'ta. Ama artık seneye İstanbul'a da gelecek ve 3 ay boyunca Bilgi Üniversitesi'nde olacak. Avrupa-Akdeniz'den bahsederken ve bunların üzerinde çalışırken İstanbul'da olmak şart. Program başladığından bu yana 200'den fazla Türk öğrenci de CIFE programı içerisinde yer aldı. Bu önemli bir kaynaşma aracı. Bizim için de Türkiye'yi Avrupa gündeminde tutmak çok önemli."
Rektörün 'Meral Akşener' paylaşımı olay yarattı
İstanbul Sultanahmet'te yangın otel yangını!
Tarihi karar: Kuzey Kore ve Güney Kore anlaştı!
Times, Cumhuriyet davasını yorumladı: Ankara'da despot bir yönetim var
Son dakika! İran'da düşen uçağın kokpitteki ses kayıtları ortaya çıktı
Erdoğan'dan Abdullah Gül'e: Seçime girsin boyunun ölçüsünü alsın
Hayvan otlatan iki çocuk sulama göletinde ölü bulundu
Aldatıldığını öğrenince plan yaptı! Eşinin sevgilisini öldürüp intihar etti
HDP'li Pervin Buldan'dan çok konuşulacak açıklama! Erdoğan'ın sözlerini hatırlattı
ÖSYM'den adaylara fotoğraf kolaylığı!
Özel okullar sınavla öğrenci alacak! Robert Koleji, Fransız ve İtalyan Lisesi'nden MEB kararı
Reuters: Doğu Ekspresi'yle romantizm yeniden rayına oturdu
Okuyucu Yorumları 0 yorum