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Uluslararası Ayakkabı Yan Sanayi Fuarı açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2018 14:44 | Son Güncelleme

Yerli ve yabancı 450'nin üzerinde firmanın binden fazla markası ile katıldığı fuar, 60 bin metrekare alan üzerinde gerçekleşiyor - 20 bin profesyonel ziyaretçinin ağırlanacağı fuar, 12 Mayıs'a kadar açık olacak - CNR Holding Genel Koordinatörü Cem Şenel: - "Alıcı sayısı açısından AYSAF'ta bu yıl rekor kırılacak"

İSTANBUL (AA) - CNR Holding kuruluşlarından Pozitif Fuarcılık, Türkiye Ayakkabı Sektörü Araştırma Geliştirme Vakfı (TASEV) ile Ayakkabı Yan Sanayicileri Derneği (AYSAD) iş birliği ve KOSGEB desteği ile düzenlenen AYSAF-Uluslararası Ayakkabı Yan Sanayi Fuarı, CNR EXPO Yeşilköy’de açıldı.

CNR Holding'den yapılan açıklamaya göre, bu yıl 59’uncusu düzenlenen fuarda tabandan ökçeye, aksesuardan tekstil ve kimyevi maddelere, deri ve suni deriye kadar sektöre yönelik tüm yeni ve yenilikçi ürünler sergileniyor.

Yerli ve yabancı 450’nin üzerinde firmanın binden fazla markası ile katıldığı fuar, 60 bin metrekare alan üzerinde gerçekleşiyor. 20 bin profesyonel ziyaretçinin ağırlanacağı fuar, 12 Mayıs’a kadar açık olacak.

2019 ilkbahar/yaz sezon trendlerinin belirlendiği fuar, Ziylan, Erdoğdu, Derimsan, Modaş, Elit Makine, A-C Makine, Prestij Makina, Fatih Ökçe başta olmak üzere Besa Suni Deri, Politeks Suni Deri, Flokser Tekstili, Onar Kalıp, 3Gen Taban, Opak Taban, Mader, Uyguner Deri, Cevahir Deri ve Cihan Deri gibi sektöre yön veren yerli ve yabancı firmaların katılımı ile gerçekleşiyor.

- "Ayakkabı yan sanayicilerinin yeni ürünlerinin büyük ilgi görmesini bekliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen CNR Holding Genel Koordinatörü Cem Şenel, alıcı sayısı açısından AYSAF’ta bu yıl rekor kırılacağını belirterek, fuarın, katılımcı firmaların tanıtımlarının en iyi şekilde yapılması ve iş hacimlerinin artırılmasına katkı sağlayacağını vurguladı.

Şenel, "Fuara, yerli ayakkabı üreticilerinin yanı sıra dünyanın dört bir yanından da alıcılar gelecek. Ayakkabı yan sanayicilerinin yeni ürünlerinin büyük ilgi görmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

- "AYSAF, 1,5 milyar dolarlık ticaret hacmine büyük katkı sağlayacak"

AYSAD Başkanı Ömer Kadir Arpacı da kalite ve kapasitesini her geçen gün yükselten ayakkabı yan sanayi sektörünün ivmesini fuarla devam ettireceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Ayakkabı yan sanayi sektörü, AYSAF Fuarı ile bu iktisadi mücadeleye önemli katkı sağlayacak. Fuar süresince yurt dışından gelecek olan yabancı alıcılarla ticari bağlantılar için ikili görüşmeler yapacağız. AYSAF, direkt ve dolaylı olarak 500 milyon dolarlık ihracat hedefine, 1,5 milyar dolarlık da ticaret hacmine büyük katkı sağlayacak. Ekonomi Bakanlığı’nın sunduğu destekleri de arkamıza alarak, 2023’te 3 milyar dolarlık ihracatı yakalamak en büyük hedefimiz."

Verilen bilgiye göre, dünyanın en iyi ayakkabı ve çanta tasarımı okullarından İtalyan Arsutoria tarafından şubat ayında katılımcı firmalara verilen seminerlerde ortaya çıkan tasarım ürünleri, fuardaki Trend Alanı’nda sergileniyor.

İtalya’dan Edizioni, Fotoshoe, Fashion-Mag, Fashion Focus ve Modapelle, İran’dan Leather and Shoe Market Magazine ve News Industry dergilerinin editörleri, VIP Press Programı kapsamında fuarda ağırlanarak AYSAF’taki yenilikleri yakından takip ediyor.

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