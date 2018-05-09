Uluslararası Ayakkabı Yan Sanayi Fuarı açıldı

İSTANBUL (AA) - CNR Holding kuruluşlarından Pozitif Fuarcılık, Türkiye Ayakkabı Sektörü Araştırma Geliştirme Vakfı (TASEV) ile Ayakkabı Yan Sanayicileri Derneği (AYSAD) iş birliği ve KOSGEB desteği ile düzenlenen AYSAF-Uluslararası Ayakkabı Yan Sanayi Fuarı, CNR EXPO Yeşilköy’de açıldı.

CNR Holding'den yapılan açıklamaya göre, bu yıl 59’uncusu düzenlenen fuarda tabandan ökçeye, aksesuardan tekstil ve kimyevi maddelere, deri ve suni deriye kadar sektöre yönelik tüm yeni ve yenilikçi ürünler sergileniyor.

Yerli ve yabancı 450’nin üzerinde firmanın binden fazla markası ile katıldığı fuar, 60 bin metrekare alan üzerinde gerçekleşiyor. 20 bin profesyonel ziyaretçinin ağırlanacağı fuar, 12 Mayıs’a kadar açık olacak.

2019 ilkbahar/yaz sezon trendlerinin belirlendiği fuar, Ziylan, Erdoğdu, Derimsan, Modaş, Elit Makine, A-C Makine, Prestij Makina, Fatih Ökçe başta olmak üzere Besa Suni Deri, Politeks Suni Deri, Flokser Tekstili, Onar Kalıp, 3Gen Taban, Opak Taban, Mader, Uyguner Deri, Cevahir Deri ve Cihan Deri gibi sektöre yön veren yerli ve yabancı firmaların katılımı ile gerçekleşiyor.