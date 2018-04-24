Uluslararası Bağdat Çiçek Festivali başladı

BAĞDAT (AA) - Irak'ın başkenti Bağdat'ta, "Bağdat, Zafer, Yaratıcılık ve Çiçek" isimli 10'uncu Uluslararası Çiçek Festivali başladı.

Başkentteki Zevra Parkı'nda, Başbakan Haydar el-İbadi'nin himayesinde ve Bağdat Belediyesi tarafından düzenlenen festivalde parka dikilen yüzlerce çeşit çiçekle ziyaretçilere adeta görsel bir şölen sunuluyor.

Bağdatlıların yoğun ilgi gösterdiği festivale Irak'ın yanı sıra Türkiye, Mısır, Lübnan, Ürdün, Almanya, Hollanda ve Avusturya'dan çiçek şirketleri katılıyor.

Uluslararası Bağdat Çiçek Festivali, 5 gün sürecek.