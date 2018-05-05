İSTANBUL (AA) - Güney Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (GASAM) Başkanı Cemal Demir, "Kosova ile Pakistan ve Türkiye, tarihsel anlamda güçlü olan ilişkileri ve bu bağlardan alacakları ivmeyle, ilişkilerini güçlendirerek barış bağlarını dar katılımdan geniş katılıma doğru genişletme potansiyeline sahiptir." dedi.
Kosova Ulusal Günü'nü anmak üzere Pakistan merkezli düşünce kuruluşu Lahor Barış Araştırmaları Merkezi (LCPR) ve GASAM iş birliğiyle İstanbul'da bir otelde düzenlenen uluslararası "Barış Yolu Sempozyumu"nun açılışında konuşan Demir, Türkiye, Kosova ve Pakistan'ın her ne kadar coğrafi olarak birbirinden uza olsa da tarihi ve kültürel bağlarının bir o kadar kuvvetli olduğunu anlattı.
Bu etkinlikle üç ülke arasındaki bu bağların farkındalığını oluşturmanın amaçlandığını belirten Demir, "Türkiye, Pakistan ve Kosova, Güney Asya'dan Anadolu'ya, Anadolu'dan Balkanlar'a giden güzergahta aynı kültürü yaşayan, tarihi olarak da aynı altyapısı olan milletlerin günümüzde nasıl bir iletişim kurabileceğini ortaya koymak için bu etkinliği yaptık." diye konuştu.
Türkiye'nin Kosova ile olan bağlarının kuvvetli olduğunu, Pakistan ile de hem Kurtuluş Savaşı öncesi hem de Kurtuluş Savaşı sırasında gelişen ilişkilerinin zaman içerisinde daha da kuvvetlendiğine dikkati çeken Demir, bu ilişkilerin daha da güçlenmesi için STK bazından katkı sunmaya çalıştıklarını söyledi.
Kosova'nın bağımsızlığının 10. yıl dönümünde böyle bir etkinlik yaparak, ilişkileri daha da güçlendirmek istediklerini anlatan Demir, "Burada yapmak istediğimiz şey, bu coğrafyada yaşayan insanların kendi iletişimlerini bir başkasına bırakmadan kendileri bu iletişimi ve kültürel bağları canlandırsınlar. Bu etkinlikler istedik ki bugünün meselelerini konuşalım ve gelecekte daha güzel neler yapılabilir projesini ortaya koyarak ileriye doğru taşınması ve böylece bir ortamın oluşmasını bir düşünce kuruluşları olarak buna benzer etkinlikleri yapıyoruz." ifadelerini kullandı.
STK'lar olarak devletlerin dokunamadığı yerlere dokunduklarını belirten Demir, bu şekilde kamu diplomasisine de katkı sunduklarını söyledi.
Bu etkinliklerle hükümetlere fırsatlar sunduklarını anlatan Demir, "Devlet yöneticilerimiz de bu fırsatları pratiğe çevirmek, ekonomik projelerle, siyasi ve askeri ortaklıklarla bunu pekiştirmek. Bizler sadece bunları gündeme getirerek kamu diplomasisinin dikkatini çekiyoruz. Üç devletten de bürokratların katılım sağlaması bizi memnun etti." diye konuştu.
GASAM Başkanı Cemal Demir, günümüz dünyasında, ilerleme ve refah hedeflerine ulaşmak için hem ulusal hem küresel düzeyde barış ve istikrarın ön şart olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:
"Küresel ölçekte etkin bir odak haline gelebilmek, bölgesel ilişkilerin çok boyutluluğu ve derinliği ile doğru orantılıdır. Kosova ile Pakistan ve Türkiye, tarihsel anlamda güçlü olan ilişkileri ve bu bağlardan alacakları ivmeyle, ilişkilerini güçlendirerek barış bağlarını dar katılımdan geniş katılıma doğru genişletme potansiyeline sahiptir. Dünya düzeninin çalkantılı durumu dikkate alındığında, ilerleme ve refah hedeflerine ulaşmak için barış ve istikrar ön şarttır. Bölgesel bağlar; Bölgedeki istikrar düzeyini artırma ve barış için sürdürülebilir faydalı çıktılar oluşturabilmek adına devletlerin, ekonomik aktörlerin ve sosyokültürel temsilcilerin inisiyatiflerine gereksinim duymaktadır."
Daha güçlü bölgesel ilişkiler için iş birliği ve koordinasyon yollarının araştırılmasına yönelik olarak düzenlenen uluslararası “Barış Yolu Sempozyumu" kapsamında Pakistan, Türkiye ve Kosova’dan politikacılar, akademisyenler ve uzmanlar fikir alışverişinde bulunmak üzere çeşitli oturumlarda bir araya gelecek.
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'i tehdit eden 2 kişi yakalandı!
Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye Afrin yanıtı
KPSS sorularının sızdırılması soruşturmasında 10 bin 151 kişi mercek altında
İstanbul’da değnekçi dehşeti kamerada
GENAR Müdürü Mustafa Şen: Politik uzay-zaman Erdoğan tarafından bükülmüştür
Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbanguli Berdimuhammedov'dan renkli araç yasağı
Gizemli kızın görüldüğü mezarlıkta hareketli anlar! Polisleri harekete geçiren olay!
PKK'lı teröristler tehdit etti: Sivil - asker ayırmadan hedef alacağız
2018 DGS'nin tarihi ertelendi! 2018 DGS ne zaman yapılacak?
Okuyucu Yorumları 0 yorum