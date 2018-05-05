İSTANBUL (AA) - Güney Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (GASAM) Başkanı Cemal Demir, "Kosova ile Pakistan ve Türkiye, tarihsel anlamda güçlü olan ilişkileri ve bu bağlardan alacakları ivmeyle, ilişkilerini güçlendirerek barış bağlarını dar katılımdan geniş katılıma doğru genişletme potansiyeline sahiptir." dedi. Kosova Ulusal Günü'nü anmak üzere Pakistan merkezli düşünce kuruluşu Lahor Barış Araştırmaları Merkezi (LCPR) ve GASAM iş birliğiyle İstanbul'da bir otelde düzenlenen uluslararası "Barış Yolu Sempozyumu"nun açılışında konuşan Demir, Türkiye, Kosova ve Pakistan'ın her ne kadar coğrafi olarak birbirinden uza olsa da tarihi ve kültürel bağlarının bir o kadar kuvvetli olduğunu anlattı. Bu etkinlikle üç ülke arasındaki bu bağların farkındalığını oluşturmanın amaçlandığını belirten Demir, "Türkiye, Pakistan ve Kosova, Güney Asya'dan Anadolu'ya, Anadolu'dan Balkanlar'a giden güzergahta aynı kültürü yaşayan, tarihi olarak da aynı altyapısı olan milletlerin günümüzde nasıl bir iletişim kurabileceğini ortaya koymak için bu etkinliği yaptık." diye konuştu.

Türkiye'nin Kosova ile olan bağlarının kuvvetli olduğunu, Pakistan ile de hem Kurtuluş Savaşı öncesi hem de Kurtuluş Savaşı sırasında gelişen ilişkilerinin zaman içerisinde daha da kuvvetlendiğine dikkati çeken Demir, bu ilişkilerin daha da güçlenmesi için STK bazından katkı sunmaya çalıştıklarını söyledi. Kosova'nın bağımsızlığının 10. yıl dönümünde böyle bir etkinlik yaparak, ilişkileri daha da güçlendirmek istediklerini anlatan Demir, "Burada yapmak istediğimiz şey, bu coğrafyada yaşayan insanların kendi iletişimlerini bir başkasına bırakmadan kendileri bu iletişimi ve kültürel bağları canlandırsınlar. Bu etkinlikler istedik ki bugünün meselelerini konuşalım ve gelecekte daha güzel neler yapılabilir projesini ortaya koyarak ileriye doğru taşınması ve böylece bir ortamın oluşmasını bir düşünce kuruluşları olarak buna benzer etkinlikleri yapıyoruz." ifadelerini kullandı. STK'lar olarak devletlerin dokunamadığı yerlere dokunduklarını belirten Demir, bu şekilde kamu diplomasisine de katkı sunduklarını söyledi.