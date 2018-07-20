Bayburt'ta düzenlenen Uluslararası Bayburt Dede Korkut Kültür ve Sanat Şöleni kapsamında cirit gösterisi gerçekleştirildi.

Bayburt Valiliği ve Bayburt Belediyesinin organizesinde cirit sahasında düzenlenen gösterilere çok sayıda vatandaş ilgi gösterdi.

Altı kişiden oluşan ve iki takım halinde mücadele edilen gösterilerde, at üzerindeki sporcular ciritlerini rakibe karşı isabetli bir şekilde atmaya çalışarak, atlarına hakimiyetini sergiledi.

Türklerin yüzyıllardır oynadıkları ciridi icra edenler, gösteriler sırasında yaptıkları zor hareketler ve cirit atabilmek için verdikleri uğraş ile izleyicilere keyifli anlar yaşattı.

Gösterileri Vali Yardımcıları Mutlu Almalı ve Tamer Kılıç, Belediye Başkan Yardımcısı Nesumittin Selçuk, Tarım ve Orman İl Müdürü Abdulkadir Karabulut da izledi.

Uluslararası Dede Korkut Kültür ve Sanat Şöleni, düzenlenecek çeşitli etkinliklerle 22 Temmuz'da sona erecek.

