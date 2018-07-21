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Uluslararası Bayburt Dede Korkut Kültür ve Sanat Şöleni

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2018 17:50 | Son Güncelleme

Halk oyunları gösterileri ve aşıklar şöleni yapıldı

Uluslararası Bayburt Dede Korkut Kültür ve Sanat Şöleni kapsamında halk oyunları gösterisi ve aşıklar şöleni yapıldı.

Bayburt Valiliği ve belediyenin organizasyonunda Kaleardı Mahallesi Dede Paşa Şehir Parkı'nda düzenlenen programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Şölen Azerbaycan, Bayburt, Bursa ve Gümüşhane halk oyunları ekiplerinin gösterileri ile başladı. Ekipler, kendi yörelerine ait gösteriler sundu.

Aşık Kul Nuri, Rahim Sağlam, Murat Piroğlu ile Aşık Süphani'nin türküler seslendirdiği programda, geleneksek aşıklık atışması yapıldı.

Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, Garnizon Komutanı Tankçı Albay Davut Balibaşa ile diğer davetlilerin izlediği programda, yemek ikramında bulunuldu.

Uluslararası Dede Korkut Kültür ve Sanat Şöleni, yarın Aydıntepe Yaylası'nda düzenlenecek çeşitli etkinliklerle sona erecek.

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