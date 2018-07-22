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Uluslararası Bayburt Dede Korkut Kültür ve Sanat Şöleni

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2018 16:55 | Son Güncelleme

Şölen, Aydıntepe Yaylası'ndaki etkinliklerle sona erdi

Uluslararası Bayburt Dede Korkut Kültür ve Sanat Şöleni, Aydıntepe Yaylası'ndaki etkinliklerle sona erdi.

Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, burada yaptığı konuşmada, Dede Korkut'un Türk dünyasının yanında tüm dünya için önemli bir şahsiyet olduğunu söyledi.

Dede Korkut hikayelerinin değerini vurgulayan, etkinliklerin hem Dede Korkut'u hem de onun eserlerini bir kere daha hatırlattığını ifade eden Pehlivan, "Çünkü Dede Korkut hikayelerine baktığımızda aslında kendimizi görüyoruz, milletimizi görüyoruz, inançlarımızı görüyoruz, evrensel değerleri görüyoruz. Dede Korkut hikayeleri sadece bizim milletimize değil, tüm insanlığa hakim olması gereken mesajlar içeriyor." dedi.

Bayburt Valiliği'nin katkısıyla Bayburt Belediyesi'nin organize ettiği ve 19 Temmuz'da başlayan şölenin kapanış etkinliği kapsamında, Aydıntepe Yaylası'nda halk oyunları gösterileri yapıldı, yöresel sanatçılar sahne aldı.

Aydıntepe Yaylası'ndaki etkinlikler, vatandaşların yöresel sanatçıların şarkıları eşliğinde çektiği halaylarla sona erdi.

Programa, Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, Garnizon Komutanı Tankçı Albay Davut Balibaşa, Aydıntepe Belediye Başkanı Haşim Şentürk, İl Jandarma Komutan Vekili Jandarma Albay İbrahim Akgül, İl Emniyet Müdürü Sezayi Er ile bazı davetliler de katıldı.

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